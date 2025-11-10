Hugo Velásquez Zavaleta, acusado de protagonizar un intercambio de favores con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza. Foto: composición.

El Poder Judicial condenó a nueve años y dos meses de cárcel al exjuex Hugo Velásquez por el delito de cohecho pasivo especifico, en el marco del caso Cuellos Blancos. Además, se le dictó siete años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Velásquez era investigado por un intercambio de favores judiciales con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo. La pena deberá ratificarse en segunda instancia.

