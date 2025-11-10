HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Política

Condenan a exjuez Hugo Velásquez a 9 años y 2 meses de cárcel por el caso Cuellos Blancos

La sentencia también recae sobre el abogado Jorge Chombo, quien fue condenado a 8 años de cárcel. En ambos casos, la pena deberá ratificarse en segunda instancia. 

Hugo Velásquez Zavaleta, acusado de protagonizar un intercambio de favores con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza. Foto: composición.
Hugo Velásquez Zavaleta, acusado de protagonizar un intercambio de favores con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza. Foto: composición.

El Poder Judicial condenó a nueve años y dos meses de cárcel al exjuex Hugo Velásquez por el delito de cohecho pasivo especifico, en el marco del caso Cuellos Blancos. Además, se le dictó siete años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Velásquez era investigado por un intercambio de favores judiciales con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo. La pena deberá ratificarse en segunda instancia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

LEER MÁS
IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

IDL exige la salida de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino por ser "actor político"

LEER MÁS
Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

Fiscales provisionales y jueces supernumerarios protestan fuera de la Fiscalía: exigen igualdad salarial y convocan a vigilia nacional

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

LEER MÁS
Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

LEER MÁS
Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

LEER MÁS
JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

JEE concluye que Daniel Luza, trabajador de Oficialía Mayor del Congreso, usó cámara en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Guillermo Bermejo envía carta desde prisión: “Este proceso tiene un objetivo político: dejarme fuera del 2026”

Guillermo Bermejo envía carta desde prisión: “Este proceso tiene un objetivo político: dejarme fuera del 2026”

LEER MÁS
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso: "Voy a evaluar con qué partido lo podría hacer"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025