Es falso que la Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado en 2022

Falso:

La Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado peruano en 2022.

Verdadero:

La Contraloría de la República informó a Verificador de La República que "la cifra que se menciona en dicha publicación no tiene respaldo documental o se encuentra contenido en un informe de auditoria de servicio de control especifico o auditoría de cumplimiento".

La Contraloría General de la República del Perú estimó una pérdida cercana a los S/25 mil millones en 2022 por hechos vinculados a la corrupción e inconducta funcional. Sin embargo, esta cifra no constituye una denuncia formal, sino una proyección estadística. Además, corresponde al total acumulado durante el año 2022 y comprende a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, por lo que no está dirigida únicamente a Pedro Castillo.

Pedro Castillo, expresidente del Perú entre julio de 2021 y diciembre de 2022, tuvo un gobierno marcado por la inestabilidad política y constantes confrontaciones con el Congreso. Este clima de ingobernabilidad culminó el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Parlamento y reorganizar el sistema de justicia, en un acto que fue calificado como un "fallido autogolpe de Estado". El Congreso reaccionó de manera inmediata al solicitar su vacancia por "permanente incapacidad moral". Su posterior detención por parte de las autoridades puso fin abruptamente a su mandato, y en su lugar asumió Dina Boluarte.

Actualmente, Pedro Castillo se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, procesado por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad a raíz del intento de golpe de Estado de 2022. En este contexto, se difundió en redes sociales que la Contraloría de la República del Perú denunció a Pedro Castillo por robar S/.25 mil millones al Estado peruano en 2022. Sin embargo, la entidad estatal desmintió esta información.

Publicación falsa en Facebook.

La Contraloría de la República del Perú desmiente la información

La Contraloría General de la República del Perú es un organismo constitucional autónomo encargado de supervisar y controlar el uso de los recursos públicos del Estado peruano. De acuerdo con el "Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República", se encarga de dirigir, normar, ejecutar y supervisar el control gubernamental, asegurando que las entidades públicas actúen dentro del marco legal y bajo los principios de eficacia, eficiencia y transparencia. Ante presuntas irregularidades en la administración pública, puede realizar investigaciones y presentar denuncias ante las autoridades competentes.

Verificador de la República se comunicó con la Contraloría, a través de su Subgerencia de Comunicación y Medios Digitales, el cúal desmintió el post falso, indicando que "la cifra que se menciona en dicha publicación no tiene respaldo documental o se encuentra contenido en un informe de auditoria de servicio de control especifico o auditoría de cumplimiento".

De acuerdo, con el informe "Estimación de la corrupción e inconducta funcional 2022" de la Contraloría General de la República del Perú, se estima que, en 2022, los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron un perjuicio económico de 24.419 millones al Estado peruano, considerando los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

Estimación de la corrupción e inconducta funcional 2022. Fuente: La Contraloría General de la República.

Además, el 30 de enero de 2023, el contralor de la República, Nelson Shack, declaró lo siguiente en una entrevista con Exitosa Noticias: "El año pasado [2022], a nivel de todo el Perú, debemos haber perdido más de 25 mil millones de soles [en corrupción e inconducta funcional en la administración pública], de todas maneras". Durante la entrevista, el representante de la Contraloría aclaró que dicha cifra no corresponde únicamente al gobierno de Pedro Castillo, sino al total estimado de pérdidas en el sector público durante todo el año 2022.

Conclusión

La Contraloría General de la República del Perú estimó una pérdida cercana a los S/25 mil millones en 2022 por hechos vinculados a la corrupción e inconducta funcional. Sin embargo, esta cifra no constituye una denuncia formal, sino una proyección estadística. Además, corresponde al total acumulado durante el año 2022 y comprende a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, por lo que no está dirigida únicamente a Pedro Castillo. Asimismo, la Contraloría aclaró que esta estimación no proviene de un informe de auditoría de cumplimiento ni de un servicio de control específico. Por lo tanto, es falso que la Contraloría denunció a Pedro Castillo por robar S/25 mil millones al Estado en 2022.

