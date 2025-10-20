Sagasti acusa al Congreso: “No quieren a una persona honesta ni que respete la vida porque eso les malogra el juego”

El expresidente de la República Francisco Sagasti fue entrevistado el día de hoy por Rosa María Palacios en el programa ‘Sin guion’ y partió contestando la pregunta de la periodista sobre la animadversión que este genera en el poder y por qué le tendrían tanto temor en el Congreso, pese a que ya manifestó que no será candidato ni presidencial ni parlamentario. “No quieren una persona honesta ni que ponga por delante los derechos humanos ni que tenga respeto por la vida”, respondió Sagasti y añadió que esto sería porque “eso les malogra el juego” ya que ellos no quieren a alguien que no se someta a sus intereses.

Asimismo, a partir de los últimos sucesos acontecidos en la protesta del último 15 de octubre, la cual terminó con una muerte y decenas de heridos, Sagasti cuestionó duramente el grado de descoordinación que hubo entre el comandante general de la PNP, el ministro del Interior y el presidente de la República, lo que que evidencia un problema muy grave a la hora de resolver conflictos y asumir funciones.

El exmandatario enfatizó también en lo que conlleva estar ante un gobierno parlamentario de facto y que “existe una gran diferencia entre ser presidente y gobernar como presidente”. “Se requiere interés, preparación, compromiso y honestidad”, agregó Sagasti. En esa línea, sostuvo que la actual gestión se encuentra subordinada a los intereses del Congreso, lo que, según él, debilita la institucionalidad democrática y limita la capacidad del Ejecutivo para tomar decisiones autónomas. Además, advirtió que esta situación genera un desequilibrio de poderes y profundiza la crisis política que atraviesa el país.

En la parte final de la entrevista, aseveró que sería necesario tanto para el Gobierno como el Ministerio del Interior pedirles consejos y asesoría a los Gobiernos de Francia y de Inglaterra, que son Estados que han podido manejar protestas mucho más grandes y violentas sin tener muertos ni heridos como resultado. Y en relación con las próximas elecciones, manifestó que es muy temprano para hacer pronósticos, debido a que todo se define recién en los dos últimos meses. “Espero que entre todas esas candidaturas haya alguien que tenga algo de experiencia y un mínimo de conocimientos técnicos razonables”, concluyó Francisco Sagasti y recalcó que la situación aún es muy incierta.