Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Política

Fuerza Popular prometió no gobernar en periodo de transición: hoy se muestra liderando fuerzas del orden

Fernando Rospigliosi y altos mandos policiales anuncian coordinación de operativos para reprimir manifestaciones, desafiando la jerarquía constitucional en el liderazgo de la PNP.

Fernando Rospigliosi mandó fuerte mensaje en defensa de la PNP | Composición: LR.
Fernando Rospigliosi mandó fuerte mensaje en defensa de la PNP | Composición: LR.

En octubre, a pocos días de la vacancia de Dina Boluarte, Fuerza Popular anunció que no presidiría “ni el Congreso ni el Gobierno de Transición”. Hoy, un mes después, Fernando Rospigliosi aparece junto al general PNP Monroy y el coronel PNP Valle para respaldar cualquier ofensiva policial y medida represiva en nombre de “la defensa del orden”.De esta forma, Fuerza Popular ignora el orden constitucional al ponerse al frente de las fuerzas policiales y anunciar la coordinación de operativos durante la marcha convocada, tarea que recae en el Poder Ejecutivo.

El mensaje difundido por Rospigliosi a través de las cuentas oficiales del Congreso advierte sobre futuras acciones policiales contra las “manifestaciones violentas”, sin precisar qué comportamientos serían considerados como tales: “El Congreso de la República respalda a la PNP para evitar esta violencia. No se puede tolerar que la policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes. La policía tiene que reprimir a los manifestantes violentos”, señala en su video el fujimorista.

Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

El artículo 167 de la Constitución establece: “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Bajo esta premisa, la coordinación para la ejecución de operativos policiales debe provenir de la institución presidencial, no del Congreso. En la práctica, Rospigliosi desconoce las jerarquías vigentes en nombre de la represión que respalda.

En su más reciente edición de Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios analizó estas declaraciones y advirtió que evidencian una visión peligrosa sobre el manejo de las protestas ciudadanas: “No se puede tratar a las personas de esta manera cuando protestan para que las leyes promulgadas por este Congreso no permiten ni siquiera que la Policía investigue correctamente”, señaló.

Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

"Qué hace Fernando Rospigliosi dirigiendo un mensaje a la patria, usurpando funciones ejecutivas que no le corresponden en absoluto. No le corresponde la función ejecutiva. Él no es ministro del Interior. Salvo que lo sea de facto y no nos hemos enterado. Salvo que el señor Jerí esté pintado en la pared [...] Él no es el presidente de la República, no es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales. Qué hace coordinando dispositivos, no tiene acciones ejecutivas, en absoluto. No es una persona que pueda estar dirigiendo una operación policial desde el Congreso", agregó la periodista.

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Rosa María Palacios sobre amenaza de Rospigliosi a la Generación Z: "Él no es el presidente, ¿qué hace?"

