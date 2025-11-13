Rafael Vela: “El caso Lava Jato en Brasil está seriamente afectado y se busca dañar la credibilidad de los fiscales”

En el programa ‘Arde Troya’ del día de hoy, se presentó el coordinador del equipo especial Lava Jato Rafael Vela y empezó comentando la decisión que tomara Brasil de anular las pruebas contra la ex primera dama Nadine Heredia. “El pacto de impunidad que hay en el Brasil se quiere trasladar hacia el Perú y es exactamente lo que se busca dentro de estas decisiones. El caso Lava Jato en ese país está seriamente afectado por lo que deciden los jueces brasileños… así lo que se busca es dañar, precisamente, la prueba y la credibilidad de los fiscales en general dentro de todas estas circunstancias”, refirió el fiscal.

Así también, el fiscal refirió que debe existir “dentro del marco jurídico” la voluntad por parte del Estado brasileño para que la esposa de Ollanta Humala sea “entregada a las autoridades peruanas” debido a que ella ya ha sido sentenciada en primera instancia.

“El proceso de extradición es de naturaleza mixta técnicamente hablando, no solamente determina la voluntad del Poder Judicial, sino del propio Estado peruano al requerir a Brasil que sea entregada esta persona… En la medida que el señor Lula da Silva y estos jueces supremos brasileños permanezcan, es improbable que eso llegue a suceder”, explicó Vela y añadió que en nuestro país, objetivamente, ninguna de las decisiones de los jueces en Brasil ha tenido algún “correlato de efectividad”.

Por otro lado, el coordinador del equipo Lava Jato mencionó que dentro de la estrategia de investigación intentaron lograr un acercamiento con las autoridades brasileñas y llegaron a tener una “cooperación permanente” incluso, pero que después de un tiempo la situación cambió.

En tanto, Rafael Vela agregó que ya se han dado casos en que en las decisiones del juez José Dias Toffoli, por ejemplo hablando de Keiko Fujimori, han tenido un “rol activo” los abogados de defensa que buscan en Brasil lo que no han podido conseguir acá. “Los jueces en el Perú ya se han pronunciado sobre este tipo de decisiones tomadas por los jueces brasileños, y han llegado a la conclusión de que no han tenido ningún efecto o consecuencia directa jurídica hasta el momento”, precisó el fiscal superior.