HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?
¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     ¿A qué hora inicia el paro de transportistas este viernes 14?     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 de noviembre | LR+ Noticias

Política

Rafael Vela: “El caso Lava Jato en Brasil está seriamente afectado y se busca dañar la credibilidad de los fiscales”

El coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, denunció el intento de Brasil de trasladar un pacto de impunidad hacia Perú tras la anulación de pruebas contra Nadine Heredia. Además, enfatizó en que debería existir la voluntad de ese país para que la ex primera dama sea entregada a las autoridades peruanas.

El fiscal Rafael Vela fue entrevistado por Juliana Oxenford en 'Arde Troya'.
El fiscal Rafael Vela fue entrevistado por Juliana Oxenford en 'Arde Troya'.

En el programa ‘Arde Troya’ del día de hoy, se presentó el coordinador del equipo especial Lava Jato Rafael Vela y empezó comentando la decisión que tomara Brasil de anular las pruebas contra la ex primera dama Nadine Heredia. “El pacto de impunidad que hay en el Brasil se quiere trasladar hacia el Perú y es exactamente lo que se busca dentro de estas decisiones. El caso Lava Jato en ese país está seriamente afectado por lo que deciden los jueces brasileños… así lo que se busca es dañar, precisamente, la prueba y la credibilidad de los fiscales en general dentro de todas estas circunstancias”, refirió el fiscal. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Así también, el fiscal refirió que debe existir “dentro del marco jurídico” la voluntad por parte del Estado brasileño para que la esposa de Ollanta Humala sea “entregada a las autoridades peruanas” debido a que ella ya ha sido sentenciada en primera instancia.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El proceso de extradición es de naturaleza mixta técnicamente hablando, no solamente determina la voluntad del Poder Judicial, sino del propio Estado peruano al requerir a Brasil que sea entregada esta persona… En la medida que el señor Lula da Silva y estos jueces supremos brasileños permanezcan, es improbable que eso llegue a suceder”, explicó Vela y añadió que en nuestro país, objetivamente, ninguna de las decisiones de los jueces en Brasil ha tenido algún “correlato de efectividad”.

PUEDES VER: Rosa María Palacios ante marcha de la generación Z: “Espero que Jerí no repita los métodos del 15 de octubre”

lr.pe

Por otro lado, el coordinador del equipo Lava Jato mencionó que dentro de la estrategia de investigación intentaron lograr un acercamiento con las autoridades brasileñas y llegaron a tener una “cooperación permanente” incluso, pero que después de un tiempo la situación cambió.

En tanto, Rafael Vela agregó que ya se han dado casos en que en las decisiones del juez José Dias Toffoli, por ejemplo hablando de Keiko Fujimori, han tenido un “rol activo” los abogados de defensa que buscan en Brasil lo que no han podido conseguir acá. “Los jueces en el Perú ya se han pronunciado sobre este tipo de decisiones tomadas por los jueces brasileños, y han llegado a la conclusión de que no han tenido ningún efecto o consecuencia directa jurídica hasta el momento”, precisó el fiscal superior.

Notas relacionadas
José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

LEER MÁS
Rafael Vela sobre anulación de pruebas contra Nadine Heredia: "No tiene ningún impacto más allá del intento mediático"

Rafael Vela sobre anulación de pruebas contra Nadine Heredia: "No tiene ningún impacto más allá del intento mediático"

LEER MÁS
JNJ blinda a Juan Fernandez Jerí y decide no iniciar procedimiento disciplinario tras denuncia de Rafael Vela

JNJ blinda a Juan Fernandez Jerí y decide no iniciar procedimiento disciplinario tras denuncia de Rafael Vela

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

LEER MÁS
Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

LEER MÁS
José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión y solicita que la pena se ejecute sin esperar segunda instancia

Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión y solicita que la pena se ejecute sin esperar segunda instancia

LEER MÁS
Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

LEER MÁS
Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna

Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025