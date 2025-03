Equipo Especial Lava Jato llevará a juicio a "Chalán" y "Bandido" por pagos de Odebrecht

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó acusación penal ante el Poder Judicial contra el ex secretario general de la presidencia, en el gobierno del fallecido expresidente Alan García, Luis José Nava Guibert y el ex exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Javier Cornejo Ramírez, por delitos de colusión agravada y lavado de activos, que habrían cometido al recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht, entre el 2006 al 2008.

Dichos pagos, de acuerdo con la fiscalía, habría estado destinado a lograr que la referida empresa constructora recibiera facilidades y apoyo del Ejecutivo para adjudicarse los contratos y ejecutar las obras en las tramos 1 (Villa El Salvador-Grau) y 2 (Grau-San Juan de Lurigancho) del Metro de Lima, durante la administración gubernamental de García Pérez, del 2006 al 2011.

Por estos hechos, la fiscalía está solicitando 30 años de prisión para Luis Nava Guibert y 21 años de cárcel para el ex ministro Enrique Cornejo. La acusación comprende a otros 10 investigados, entre ellos a Samir Atala Nemi, Oswaldo Plascencia Contreras, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima; Luis Menacho Pérez, ex secretario general del MTC y Raúl Torres Trujillo, ex director ejecutivo de Provias.

Odebrecht realizó pagos por hasta 24 millones de dólares

Enrique Cornejo niega cualquier trato ilícito con Odebrecht

Este será un proceso distinto al que se se sigue al ex viceministro de comunicaciones, Jorge Luis Cuba Hidalgo y los miembros del Comité Especial Licitación del MTC, Edwin Luyo Barrientos, Mariella Huerta Minaya y Santiago Chau Novoa por recibir pagos por 8.1 millones de dólares, por adjudicarse los contratos. En total, Odebrecht realizó pagos por 24,4 millones de dólares en relación con los contratos del tramo 1 del Metro de Lima.

La acusación se sustenta en la declaración del ex superintendente de Odebrecht, Jorge Simoes Barata y los documentos presentados por la constructora, provenientes del Sector de Operaciones Estructuradas, sobre pagos por más de tres millones de dólares que se habrían realizado, entre el 2006 al 2008, a Nava Guibert. Con el fin de registrar los pagos ilícitos en la Caja 2, el ex funcionario de Odebrecht le asignó a Luis Nava el apelativo de "Chalán" en referencia al hecho de que se trataba de un funcionario que cuidaba al entonces presidente de la República, que en sectores populares se le conocía como "Caballo Loco".

De acuerdo con Barata, a fin de agilizar estos pagos de dinero, le propuso a Nava Guibert abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), para lo cual los agentes del sector de Operaciones Estructuradas constituyeron en Panamá, el 16 de octubre del 2007, la off shore Ammarin Investment, a nombre de Faresh Miguel Atala Herrera, vicepresidente y director independiente de Petroperú, el periodo 2008-2011. En es cuenta en la BPA, entre noviembre de 2007 a febrero de 2008, Atala Herrera recibió transferencias bancarias por US$ 1´312,000, provenientes de Klienfeld Services Ltda, utilizada por el grupo Odebrecht para el pago de coimas a políticos y funcionarios públicos de diferentes países.

Respecto al apelativo "Bandido", Jorge Barata declaró que al enterarse que realizaban entregas de dinero a su padre, José Antonio Nava Mendiola, gerente de empresa de Transportes Don Reyna, se acercó a Odebrecht para facilitarles información confidencial sobre lo que sucedía en el gobierno de Alan García, por lo que también exigió y le realizaron pagos, entre enero y octubre de 2010, hasta por 471 mil dólares, en efectivo.

Posteriormente, luego del inicio de las investigaciones, José Nava Mendiola y Miguel Atala Herrera se acogieron a colaboración eficaz y revelaron que el dinero recibido en la Banca Privada de Andorra era para el ex presidente Alan García Pérez, al que habrían realizado entregas fraccionadas, en diferentes momentos durante su gobierno y posteriormente. Todos esos detalles se podrán conocer en el juicio a Nava Guibert y Enrique Cornejo. Antes de su muerte, García negó haber recibido dinero ilícito.

Acusación contra Imasen

Fiscal José Domingo Pérez

La oficina de prensa del Ministerio Público informó que en simultáneo con la acusación por los pagos de la línea 1 del Metro de Lima, el fiscal provincial Walter Edgardo Villanueva Luicho, del Equipo Especial Lava Jato, presentó acusación contra Giovanna Peñaflor Guerra e Imasen S.A.C., por el delito de lavado de activos sobre presuntos contratos con dos empresas del grupo Odebrecht, durante el periodo 2013 y 2014, en el contexto de las campañas por la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales (2013) de la exalcaldesa Susana María del Carmen Villarán de la Puente, y las Elecciones Regionales y Municipales de dicha persona (2014).

Además, por haber favorecido a Imasen S.A.C. con contratos celebrados con la Municipalidad Metropolitana de Lima, representada por la exalcaldesa Susana Villarán, con servicios prestados entre los años 2011 y 2014, periodo en que facturó el monto total de S/ 457 777 de los cuales se evidencia que Imasen S.A.C. recibió el monto de S/ 309 947. En este segundo caso, la fiscalía solicita una condena de 12 años y seis meses de pena privativa de libertad para Giovanna Peñaflor y las medidas de suspensión de actividades y multa para la persona jurídica Imasen S.A.C., por el delito de lavado de activos.