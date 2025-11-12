HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo
Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      Perú vs Rusia EN VIVO: sigue el amistoso en San Petersburgo      
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Nicanor Boluarte: designan a exjefe de hermano de Dina Boluarte como embajador de Francia

Haas, exalcalde de Pueblo Libre, contrató a Nicanor Boluarte como asesor en 2021. Ahora, reemplazará a Rolando Javier Ruiz Rosas Cateriano como representante diplomático en Francia.

Nicanor Boluarte fue asesor de Stephen Haas cuando fue alcalde de Pueblo Libre | Foto: Composición/LR
Nicanor Boluarte fue asesor de Stephen Haas cuando fue alcalde de Pueblo Libre | Foto: Composición/LR

El nuevo embajador de Francia en Perú será Stephen Haas. Así se resolvió hoy, tras la publicación correspondiente en el diario oficial El Peruano el miércoles 12 de noviembre. La decisión diplomática tomada por el Gobierno de José Jerí llama la atención, debido a que Haas tiene vinculaciones con Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria Dina Boluarte, quien está siendo investigado por presuntos actos de corrupción.

Previo al inicio de su carrera diplomática, Haas trabajó en la política local. Durante su gestión como alcalde de Pueblo Libre, contrató en 2021 a Nicanor Boluarte como asesor bajo el régimen CAS, una designación que la Contraloría consideró irregular por generar un conflicto de interés, ya que la normativa prohíbe que familiares directos de autoridades ocupen cargos en entidades municipales o estatales.

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Durante el gobierno de Dina Boluarte, Haas volvió a participar en la escena política nacional, al ser nombrado representante técnico titular del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia, donde, según reportes periodísticos, habría defendido proyectos vinculados a las iniciativas del Ejecutivo liderado entonces por Boluarte.

Esta no será la primera experiencia internacional del exalcalde de Pueblo Libre. Durante el mismo periodo, Haas también fue designado como embajador del Perú en España. Tras su nombramiento como embajador de Francia, se dio por concluida la tarea de Rolando Javier Ruiz Rosas Cateriano, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República Francesa.

Nicanor Boluarte: las polémicas detrás del hermano de la exmandataria

El hermano de la exmandataria Dina Boluarte enfrenta diversas investigaciones por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal. Uno de los principales casos en su contra es el denominado “Los Waykis en la Sombra”, en el que se le acusa de haber intervenido en el nombramiento irregular de prefectos y subprefectos mediante una red que operaba desde el entorno presidencial. Además, la Fiscalía investiga contratos por más de 60 mil soles otorgados a un amigo suyo, pese a que este negó tener vínculo laboral, lo que evidenciaría manejos irregulares.

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Boluarte por este caso, medida que posteriormente fue revocada. En su momento, la defensa del hermano de la exmandataria intentó apartar al juez Richard Concepción Carhuancho mediante un hábeas corpus, pero la justicia rechazó el pedido. Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones, que también alcanzan a funcionarios del Ejecutivo, incluido el entonces ministro de Justicia.

Nicanor Boluarte ha negado todas las acusaciones y ha calificado las diligencias en su contra como un “abuso de poder”. Sin embargo, otras controversias más recientes mantienen la lupa sobre su figura: tal es la investigación por presunta cercanía con Juan José Santiváñez, exministro de Boluarte, dentro de una supuesta organización criminal que habría manejado a efectivos policiales con fines privados.

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

Juan Santiváñez: nuevo peritaje confirma más audios y chats de ministro en conversación con 'Culebra'

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

Peritaje a 5 audios de Santiváñez implica a la presidenta Boluarte

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

