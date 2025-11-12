Fernando Olivera anuncia fórmula presidencial y candidatos al Congreso de su partido Frente Esperanza

Fernando Olivera, conocido como 'Poppy', presentó su fórmula presidencial y candidatos al Congreso en un evento en Centro de Lima. Su candidatura a las elecciones 2026 repite la misma fórmula presidencial de 2021, por lo que vuelve a postular junto a Elizabeth León y Carlos Cuaresma en las vicepresidencias.

Entre sus propuestas más polémicas fue la realización de un referéndum para el 7 de octubre de 2026, en el cual se votaría la derogación de las leyes pro-crimen y otras reformas contra la criminalidad.

Un día previo se le vio en el evento "Elecciones 2026: la infancia primero", en donde se refirió a la candidatura de Keiko Fujimori por cuarta vez. "Forma parte del sistema de corrupción. Todos los del sistema de corrupción deberían agruparse ahí", precisó para este diario.

¿Quiénes serán invitados a sus listas al Congreso?

Las listas de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados ya se encuentran publicadas en la página web del partido Frente Esperanza, donde se puede visualizar varios espacios en blanco disponibles para futuros invitados.

Olivera afirmó a este diario que esta estrategia responde a la naturaleza de su agrupación como un "frente de puertas abiertas" y de "centro reformista" que busca trascender las ideologías extremas.

"Somos centro reformistas y creemos que hay denominadores comunes que deben convocar a gente que no esté necesariamente afiliada", detalló Olivera.

El objetivo, según el excandidato, es "reforzar las listas con especialistas" en áreas clave como educación y salud, y en sectores donde la ciudadanía carece de suficiente representación.

De manera enfática, Olivera precisó que estos cupos no serán utilizados para colocar a allegados o a quienes ofrezcan financiamiento: "Los invitados no son para poner a los amiguitos de nosotros o a los que ponen más billete", sentenció.