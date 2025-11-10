Ruth Luque impulsa ley para prohibir uniones de hecho con menores: 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año

En los últimos años, un grave vacío legal ha permitido que miles de menores de edad convivan con sus agresores, una situación que, a pesar de que existe una ley que prohíbe el matrimonio infantil en el Perú, ha sido impune debido a la falta de regulación sobre la convivencia con menores. Entre 2012 y 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) registró más de 4.000 partos de niñas convivientes, algunas con edades menores a los 12 años.

Ante esta alarmante realidad, la congresista Ruth Luque presentó en abril de 2024 una iniciativa legislativa que busca prohibir uniones de hecho con menores de edad, una práctica que no está debidamente regulada.

260 niñas convivientes al año

Cada año, el Minsa registra un promedio de 260 niñas que se convierten en madres mientras viven con una pareja, generalmente mucho mayor que ellas. Las regiones con los registros más altos incluyen Lima Metropolitana con 1.734 casos, La Libertad con 335 y Loreto con 295.

Este problema alcanzó su punto más crítico durante la pandemia, ya que en 2020 se reportaron 357 partos de niñas convivientes, y en 2021 la cifra aumentó a 366. A pesar de la disminución de los números en los últimos años, el patrón sigue siendo constante, lo que refleja una realidad que persiste y se ha normalizado.

Este problema se agrava por el vacío en la legislación peruana, ya que, aunque existe una ley que prohíbe el matrimonio infantil, no contempla la situación de la convivencia entre menores y adultos. Esta omisión ha permitido que relaciones que en muchos casos el agresor deja de ser considerado como tal y es reconocido legalmente como "pareja".

Proyecto de ley

Ante este alarmante panorama, la congresista Ruth Luque presentó en abril de 2024 una iniciativa legislativa con el objetivo de cerrar este vacío legal. Esta propuesta busca modificar el Código Civil, específicamente el artículo 326 que trata sobre las uniones de hecho, para incluir un apartado que prohíba explícitamente que los menores de edad puedan mantener este tipo de relaciones, independientemente de si están formalizadas como matrimonio o no.

La ley también pretende modificar otros artículos relacionados con el Derecho de Justicia de Paz, para que se dejen de reconocer las uniones de hecho con menores, como si fueran relaciones legítimas entre adultos. La propuesta fue presentada ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y se encuentra en proceso de revisión.

Además, el proyecto de ley incluye sanciones para quienes incumplan esta prohibición y busca garantizar que las menores no sean víctimas de relaciones que puedan implicar abuso físico, psicológico o sexual.

"Esta es una grave situación de violencia cuya víctima principal son las niñas de poblaciones indígenas. La “convivencia” con menores aún persiste, la ley de matrimonio infantil, no contempló dicha exclusión. En abril del 2024 presentamos iniciativa legislativa que se encuentra en la Comisión de Justicia y DDHH", señaló la congresista en sus redes sociales.