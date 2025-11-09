Por estos no: Carlincatura satiriza el papel de ciertos partidos desde el Parlamento en las Elecciones 2026

Carlicantura de hoy, domingo 9 de noviembre, sobre los partidos políticos en las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 9 de noviembre, satiriza el papel de ciertos partidos en las Elecciones 2026 desde el Parlamento. La caricatura retrata a dos hombres encapuchados y armados hablando sobre estas organizaciones previo a los comicios electorales del próximo año en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana.

