Política

Por estos no: Carlincatura satiriza el papel de ciertos partidos desde el Parlamento en las Elecciones 2026

La caricatura de hoy retrata a dos hombres encapuchados y armados hablando sobre los partidos políticos y su papel en las siguientes elecciones generales.

Carlicantura de hoy, domingo 9 de noviembre, sobre los partidos políticos en las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Carlicantura de hoy, domingo 9 de noviembre, sobre los partidos políticos en las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, domingo 9 de noviembre, satiriza el papel de ciertos partidos en las Elecciones 2026 desde el Parlamento. La caricatura retrata a dos hombres encapuchados y armados hablando sobre estas organizaciones previo a los comicios electorales del próximo año en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana.

Caricatura política de Carlincatura del 9 de noviembre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 9 de noviembre de 2025

