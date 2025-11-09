Por estos no: Carlincatura satiriza el papel de ciertos partidos desde el Parlamento en las Elecciones 2026
La caricatura de hoy retrata a dos hombres encapuchados y armados hablando sobre los partidos políticos y su papel en las siguientes elecciones generales.
La Carlincatura de hoy, domingo 9 de noviembre, satiriza el papel de ciertos partidos en las Elecciones 2026 desde el Parlamento. La caricatura retrata a dos hombres encapuchados y armados hablando sobre estas organizaciones previo a los comicios electorales del próximo año en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana.
Caricatura política de Carlincatura del 9 de noviembre de 2025