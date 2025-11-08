HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Política

Gorriti recibe el Premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa: "El periodismo libre está bajo el ataque de dictaduras"

El director de IDL-Reporteros fue galardonado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la organización International Media Support (IMS) por su valentía y compromiso con la libertad de prensa. 

Gustavo Gorriti recibe galardón en Viena. Foto: IPI
Gustavo Gorriti recibe galardón en Viena. Foto: IPI

El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, recibió el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025, otorgado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la organización Media Support (IMS), en una ceremonia realizada en la Universidad de Viena, Austria, frente a periodistas de todo el mundo. El reconocimiento destaca su labor periodística y su compromiso con la defensa de la verdad en contextos de alto riesgo.

Al recibir el reconocimiento, Gorriti dio unas palabras y expresó su preocupación por la libertad de prensa que se ve amenazada por las esferas de poder. "Como sabemos todos, turbulencia y peligro es lo que el periodismo independiente enfrenta hoy en demasiados lugares del mundo. La libertad de prensa no esta solo bajo el ataque de dictaduras y regímenes autoritarios. Agredidas, las democracias retroceden en lugares incluso en donde no hubiéramos esperado que ello ocurra", sostuvo.

Un reconocimiento a la resistencia periodística

En su discurso, Gorriti también advirtió sobre los desafíos actuales que tiene la profesión de un periodista. "Nosotros, periodistas, nos encontramos en las primeras líneas de un frente que se resquebraja, más vale que nos aprestemos a enfrentar tiempos recios. Al hablar del periodismo, me refiero al que se esfuerza por descubrir, informar y exponer verdades relevantes, aquellas que ciertas organizaciones o individuos precisan mantener ocultas. Ese periodismo es el que hoy confronta en muchos lugares un peligro existencial", agregó.

El IPI destacó que el director de IDL ha sido una figura clave en la defensa del periodismo de investigación en América Latina, especialmente por sus reportajes sobre corrupción y crimen organizado, entre ellos los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto. La institución resaltó que su trabajo “encarna la verdadera esencia de la libertad de prensa” y constituye un ejemplo de resistencia frente a las amenazas contra los medios y la democracia.

El organismo internacional también recordó que Gorriti ha enfrentado hostigamientos judiciales, campañas de desprestigio y amenazas por sus investigaciones, pero que ha mantenido su independencia y compromiso con el derecho de las personas a estar informados de lo que sucede. “Su valentía, integridad y liderazgo inspiran a periodistas en todo el mundo”, señaló el IPI en su comunicado oficial.

Foto: IPI

Foto: IPI

