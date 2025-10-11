El periodista Gustavo Gorriti fue galardonado con el Premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025, otorgado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y International Media Support (IMS). El reconocimiento destaca su “excepcional valentía y resistencia en la lucha por la libertad de prensa”, según informaron las organizaciones.

La distinción se entregará el 24 de octubre en la Universidad de Viena, durante el Congreso Mundial del IPI, evento que reúne a periodistas, editores y defensores de la libertad de prensa de todo el mundo.

En su comunicado, el IPI resaltó que Gorriti ha sido una figura clave en la defensa del periodismo independiente en América Latina. “Ahora que el IPI cumple 75 años defendiendo la libertad de prensa, tenemos el honor de reconocer a siete periodistas de todo el mundo que han contribuido enormemente a la libertad de prensa y a la defensa de nuestro derecho a la información, con un gran costo personal, y algunos incluso con el sacrificio supremo en el ejercicio de su trabajo”, indicó Scott Griffen, director ejecutivo del IPI, mediante un comunicado.

Gorriti, director de IDL-Reporteros, ha liderado importantes investigaciones sobre casos de alto impacto, como Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto, que revelaron redes de corrupción en distintos niveles del poder político y judicial.

“El periodismo de investigación es un servicio público esencial, y quienes lo ejercen con integridad, como Gustavo Gorriti, encarnan la verdadera esencia de la libertad de prensa”, agregó el IPI al anunciar el galardón.

A lo largo de su carrera, Gorriti ha sido reconocido por su firme defensa de los derechos humanos y la transparencia. Este nuevo premio lo coloca entre los periodistas más influyentes y respetados de la región, aún cuando la libertad de prensa continúa siendo amenazada en diversos países de América Latina.