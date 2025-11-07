HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Política

Keiko Fujimori viaja a México en medio de crisis diplomática con el Gobierno de Claudia Sheinbaum

Tras revisar su registro migratorio, La República confirmó que la lideresa fujimorista viajó hoy 7 de noviembre a México, poco después de que ese país otorgara asilo a Betssy Chávez.

La lideresa de Fuerza Popular viajó a México este 7 de noviembre | Composición: LR.
La lideresa de Fuerza Popular viajó a México este 7 de noviembre | Composición: LR.

Keiko Fujimori viajó hoy, 7 de noviembre, a México. Así lo confirmó La República tras acceder al registro migratorio de la lideresa de Fuerza Popular. El desplazamiento de Fujimori ocurre en medio de la crisis diplomática entre el Perú y la nación norteamericana. Como se recuerda, el Congreso declaró recientemente persona no grata a Claudia Sheinbaum, mandataria mexicana, luego de que se otorgara asilo diplomático a Betssy Chávez, acusada de rebelión por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022.

Para conocer las razones detrás del viaje de la lideresa fujimorista, La República intentó comunicarse con su equipo de prensa. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Fuentes indicaron a este medio que el viaje habría ocurrido durante la tarde del presente día.

PUEDES VER: Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez y planea modificar Convención de Caracas

lr.pe
Registro migratorio de Keiko Fujimori (7 de noviembre) | Foto: La República.

Registro migratorio de Keiko Fujimori (7 de noviembre) | Foto: La República.

Cabe señalar que Fuerza Popular fue uno de los partidos que más se opuso a la actuación de Sheinbaum y al asilo otorgado a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo. Al momento de votar la declaración de persona no grata para la mandataria mexicana, la bancada fujimorista respaldó la medida en bloque.

En paralelo, el Legislativo y la Cancillería mantienen posturas algo distantes sobre cómo manejar el pedido de salvoconducto para Betssy Chávezl. Desde Torre Tagle se mantiene la intención de respetar los tratados internacionales —algo recientemente defendido por el presidente Jerí— mientras que, en el Congreso, algunas voces presionan por una respuesta más contundente frente a la actuación de México. Este clima político enmarca el viaje de Fujimori.

PUEDES VER: Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

lr.pe
