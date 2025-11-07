LO FALSO:

Betssy Chávez se burla de sus críticos y promete revancha política: “Me verán volver como la primera presidenta del Perú”

LO VERDADERO:

Betssy Chávez no cuenta con redes sociales oficiales. La única persona autorizada a realizar pronunciamientos sobre su persona es su abogado, a Raúl Noblecilla.

El 4 de noviembre de 2025, la exprimera ministra Betssy Chávez, fue asilada por persecución política en la embajada de México. A pesar de la ya desgastada relación diplomática que se tenía con el país gobernado por la presidenta Sheinbaum (declarada non grata), José Jerí decidió terminar lo último que quedaba. Sin embargo, las diligencias continúan, y en la actualidad la política asilada ha pedido el salvoconducto al Perú, del cual el estado estaría obligado a beneficiar por el Tratado de Asilo y Refugio Político de 1939 que la nación peruana suscribió.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que, supuestamente, Betssy Chávez habría publicado por una presunta cuenta oficial que volvería al Perú "como la primera presidenta del Perú". Sin embargo, se trata de una cuenta falsa.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 4.300 reacciones, 1.000 comentarios y fue 536 veces compartido por distintos usuarios en otras redes sociales.

Betssy Chávez no cuenta con redes sociales oficiales

Para identificar la cuenta que publica el mensaje, realizamos una búsqueda de filtros en la red de X con el nombre que aparece en el viral y encontramos que, en realidad, pertenece a una cuenta alternativa que publica posteos de sátira política y opinión.

En ese sentido, buscamos la supuesta cuenta oficial de la exministra, pero no encontramos ningún perfil verificado o genuino.

Por ello, buscamos quién sería la voz autorizada de sus comunicados a la opinión pública. Encontramos que el abogado Raúl Noblecilla es su defensor legal en su caso por presuntamente haber participado en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Según un comunicado escrito y firmado por la misma Chávez Chino, da la autoridad al letrado Noblecilla de ser su única vía de comunicación pública.

Conclusión

Betssy Chávez no cuenta con cuentas oficiales por redes sociales, el único vocero autorizado por ella es su único abogado, Raúl Noblecilla, quien se encarga de su defensa en Perú. Además, el posteo de donde proviene el enunciado es de una cuenta de sátira política peruana. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

