HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Pedro Salinas estrenará ‘La verdad a fondo’ en La República: “Los portales digitales han logrado que el periodismo tenga un rol más libre”

El periodista y escritor que destapó los abusos del Sodalicio se presentó en ‘Arde Troya’ e hizo el anuncio de su nuevo programa dentro del canal de YouTube de La República, el cual irá desde este lunes 10 de noviembre al mediodía.

Pedro Salinas irá con 'La verdad a fondo' desde este lunes 10, a las 12 m.
Pedro Salinas irá con 'La verdad a fondo' desde este lunes 10, a las 12 m.

El periodista Pedro Salinas fue entrevistado por Juliana Oxenford en la reciente edición de ‘Arde Troya’, donde dio la exclusiva del nuevo programa que conducirá y dirigirá desde este lunes dentro del canal de YouTube de La República, en el horario del mediodía, el cual se llamará ‘La verdad a fondo’. “Los portales digitales han logrado que el periodismo de verdad cumpla con su rol más libre incluso que cuando estaban en los medios de comunicación", partió diciendo el también escritor.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con respecto al proyecto de ley para sancionar a las personas que incurran en actos de "Cristofobia", que sería “todo acto de violencia, hostigamiento, ridiculización o discurso de incitación al odio o vandalismo dirigido contra una persona, institución, símbolo religioso, imagen o templo por motivo de fe religiosa”, presentado por la congresista de Renovación Popular María de los Ángeles Jáuregui, el periodista dijo que esto no sería más que otro “mamarracho” porque es parte de un pensamiento “medieval” y “cavernícola”.

TE RECOMENDAMOS

CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Si bien creo en la necesidad de la religión dentro de una sociedad, sea cual fuere, si tú criminalizas la blasfemia, entonces terminarías metiendo a la cárcel, por ejemplo, a los caricaturistas, que son quienes hacen uso de la burla, la cual es un ejercicio democrático y de la libertad de expresión… Esto es cucufatería al mango”, manifestó Salinas y añadió que, en lugar de enfocarse en esto, deberían “criminalizar la indecencia de las mafias organizadas dentro del Congreso de la República”, concluyó Salinas.

Notas relacionadas
Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

LEER MÁS
Pedro Salinas: “Sobre el Sodalicio no voy a escribir nunca más, pero si me atacan, voy a estar listo para responder”

Pedro Salinas: “Sobre el Sodalicio no voy a escribir nunca más, pero si me atacan, voy a estar listo para responder”

LEER MÁS
Pedro Salinas: “Sin el Papa Francisco jamás se habría suprimido el Sodalicio”

Pedro Salinas: “Sin el Papa Francisco jamás se habría suprimido el Sodalicio”

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

Pedro Castillo: Fiscalía se ratifica y pide 34 años para expresidente y 25 años para Betssy Chávez por caso golpe de Estado

LEER MÁS
Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

LEER MÁS
Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

Relevo del Comandante General de la FAP no cambiará calendario de compra de 24 cazas

LEER MÁS
Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

LEER MÁS
Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025