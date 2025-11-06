Pedro Salinas estrenará ‘La verdad a fondo’ en La República: “Los portales digitales han logrado que el periodismo tenga un rol más libre”

El periodista Pedro Salinas fue entrevistado por Juliana Oxenford en la reciente edición de ‘Arde Troya’, donde dio la exclusiva del nuevo programa que conducirá y dirigirá desde este lunes dentro del canal de YouTube de La República, en el horario del mediodía, el cual se llamará ‘La verdad a fondo’. “Los portales digitales han logrado que el periodismo de verdad cumpla con su rol más libre incluso que cuando estaban en los medios de comunicación", partió diciendo el también escritor.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Con respecto al proyecto de ley para sancionar a las personas que incurran en actos de "Cristofobia", que sería “todo acto de violencia, hostigamiento, ridiculización o discurso de incitación al odio o vandalismo dirigido contra una persona, institución, símbolo religioso, imagen o templo por motivo de fe religiosa”, presentado por la congresista de Renovación Popular María de los Ángeles Jáuregui, el periodista dijo que esto no sería más que otro “mamarracho” porque es parte de un pensamiento “medieval” y “cavernícola”.

TE RECOMENDAMOS CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Si bien creo en la necesidad de la religión dentro de una sociedad, sea cual fuere, si tú criminalizas la blasfemia, entonces terminarías metiendo a la cárcel, por ejemplo, a los caricaturistas, que son quienes hacen uso de la burla, la cual es un ejercicio democrático y de la libertad de expresión… Esto es cucufatería al mango”, manifestó Salinas y añadió que, en lugar de enfocarse en esto, deberían “criminalizar la indecencia de las mafias organizadas dentro del Congreso de la República”, concluyó Salinas.