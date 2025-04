Congresista Edwin Martínez propone más violencia: pide que "nuestros asesinos" ataquen a los delincuentes extorsionadores

Otro disparate en el Congreso de la República. Esta vez fue el congresista Edwin Martínez, militante de Acción Popular, quien pronunció unas declaraciones que causaron polémica tanto dentro como fuera del hemiciclo. Durante el debate en el Pleno del Congreso, Martínez pidió declarar el estado de sitio, lo que implicaría la suspensión de las garantías constitucionales en el territorio nacional. Aunque su propuesta no se diferencia mucho de otras iniciativas del Gobierno que no han dado resultados, lo que realmente generó controversia fue su llamado a que los delincuentes nacionales asesinen a los delincuentes extranjeros.

"Hoy está en riesgo nuestra vida. (…) Nos matan o los matamos. Ya no hay que ser tibios, estimado presidente. Por intermedio suyo, exijo que se deporte a todos los extranjeros ilegales. Ilegalidad es delincuencia, (…) no merecen estar en nuestro país. (...) Ojalá que nuestros malditos asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo", expresó el congresista Martínez.

PUEDES VER: Gustavo Adrianzén respondió ante el Congreso por cuestionamientos al Gobierno de Dina Boluarte

No es la primera declaración polémica de Edwin Martínez

No es la primera vez que el legislador emite declaraciones controvertidas. Luego de que el semanario 'Hildebrandt en sus Trece' revelara que Martínez había incorporado a Isabel Cajo Salvador a su equipo —una exempleada de Jorge Torres Saravia, sin título de bachiller ni licenciatura, presuntamente vinculada a una red de prostitución en el Congreso—, el congresista defendió su decisión señalando que contrata personal en función de la bondad que demuestran.

"Lo que yo más evalúo es qué tipo de corazón tienen, si son buenos o son malos. Si son de buen corazón, son generosos, van a trabajar conmigo", declaró Martínez a un periodista en las instalaciones del Congreso.

Asimismo, durante el debate sobre la nueva Ley del Cine —que, según críticos, afectará la producción cinematográfica nacional y limitará la libertad creativa—, Martínez acusó a los congresistas de izquierda de ser “terroristas” que intentan reescribir la historia del país mediante el cine.

"De pronto, con estas películas victimizadas, pretenden cambiarle la historia al Perú. Ahora resulta que el soldadito que luchó por el Perú es el malo. Falso. El Ejército defendió a los comuneros cuando ustedes, los terroristas, dinamitaban el suelo patrio. El soldado los defendía", manifestó entonces.

Jose Cueto también dio declaraciones polémicas

Martínez no fue el único con declaraciones polémicas. Ante el paro de transportistas motivado por el aumento de la criminalidad en el país, el congresista José Cueto, del grupo Honor y Democracia, sugirió que conductores y cobradores utilicen “láminas antibalas” en sus vehículos como medida de protección frente a los atentados de sicarios y extorsionadores en Lima y Callao. La propuesta fue duramente criticada en redes sociales, ya que fue percibida como una solución simplista ante un problema estructural.

"A nuestros amigos transportistas, que los están matando: pónganse láminas antibalas. Y en lugar de tener a toda nuestra policía parada por las calles, dispongan, en civil, que haya uno en cada bus, hasta donde se pueda. Solo con decirlo, lo van a pensar dos veces. Y si están ahí y hacen uso de su arma, bien utilizada", sugirió Cueto.

En otra intervención, el parlamentario defendió sus declaraciones, alegando que el sistema de seguridad pública no está cumpliendo su función y que su propuesta fue simplemente una sugerencia. Cabe recordar que, en diciembre de 2024, el Congreso derogó la ley que permitía la detención preliminar sin flagrancia, una herramienta clave en la lucha contra el crimen. Esta norma fue restituida tres meses después.