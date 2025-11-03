HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
Sociedad

Reniec entrega DNI gratis a ciudadanos en Perú que cumplan con este requisito durante todo el 2025: pueden solicitarlo en oficinas y agencias

El Reniec continuará durante 2025 con la entrega gratuita del DNI para los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos, brindando la posibilidad de realizar el trámite en cualquier oficina o agencia del país.

Primer DNI gratuito para bebés en oficinas de Reniec, sin necesidad de que asista el niño
Primer DNI gratuito para bebés en oficinas de Reniec, sin necesidad de que asista el niño | Foto: Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los recién nacidos y bebés menores de 8 meses pueden obtener su primer DNI de manera gratuita en cualquier oficina o agencia del país. El trámite es rápido, sencillo y accesible, diseñado para facilitar la identificación de los más pequeños y garantizar que puedan acceder a derechos y servicios desde los primeros meses de vida, como la salud, educación y programas sociales.

Para realizar el trámite solo se requiere una foto tamaño pasaporte con fondo blanco. No es obligatorio que ambos padres estén presentes, ni que lleven al bebé presencialmente, lo que permite que los padres puedan gestionar el documento sin dificultades. Esta medida busca simplificar el proceso, evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que todos los niños, incluso aquellos que viven en zonas alejadas o con limitaciones de tiempo, puedan contar con su identificación oficial desde el nacimiento, promoviendo así la inclusión y protección de la identidad desde los primeros meses de vida.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

Acceso y beneficios del DNI gratuito: una iniciativa que promueve la inclusión y garantiza el derecho a la identidad

El Documento de Identidad Nacional (DNI) es fundamental para la inscripción en programas sociales, atención médica, educación y futuros trámites legales. Obtenerlo desde los primeros meses de vida asegura que el niño esté formalmente registrado, facilite la gestión de sus derechos y pueda acceder a los beneficios que brinda el Estado peruano desde temprana edad. Además, contar con el documento oficial permite prevenir trámites burocráticos posteriores y garantiza la correcta identificación del menor en situaciones legales o administrativas.

Los padres interesados pueden acercarse a cualquier oficina de Reniec, donde recibirán orientación completa sobre los pasos a seguir, los documentos requeridos y las medidas de seguridad para garantizar un trámite rápido y eficiente. Esta iniciativa reafirma el compromiso del organismo con la inclusión, la protección de la identidad de los ciudadanos desde su nacimiento y el acceso equitativo a servicios esenciales, fortaleciendo así el registro civil y la cobertura de identidad en todo el país.

