Javier González-Olaechea presenta su renuncia al PPC: precandidatura presidencial se cae

El excanciller Javier González Olaechea renunció al Partido Popular Cristiano con el cual tenía intenciones de postular a la presidencia en las elecciones del 2026. El anuncio de su dimisión lo hizo por medio de una carta dirigida al presidente del partido, Carlos Neuhaus Tudela, en la que agradece a la ciudadanía y a los miembros de la organización el apoyo recibido a su precandidatura presidencial.

Si bien en la misiva, González Olaechea no explica los motivos de su salida, asegura que esta se dio "tras una profunda reflexión". Asimismo, extendió sus buenos deseos para el futuro del país.

PUEDES VER: Ley que somete a las ONG deja sin protección legal a las víctimas de violación a los derechos humanos

Carta de dimisión de Javier González Olaechea. Foto: X

"Abrigo la esperanza de que, en las próximas elecciones generales, el Perú encuentre no solo a la persona honrada y capaz, sino también a un equipo con iguales condiciones predispuesto a escuchar, priorizar y ejecutar las indispensables reformas evidentes urgencias nacionales para solucionar los problemas principales de las familiares peruanas", explicó.

"Creyente y porfiado amante del Perú, mi corazón seguirá latiendo invariablemente por nuestro amado país", agregó.

Javier González-Olaechea había asegurado que "toda su vida" quiso ser presidente

El exministro de Relaciones Exteriores anunció su candidatura en el programa de Milagros Leiva en noviembre del 2024, ahí mencionó que esto responde a un deseo de toda la vida y que comenzará una gran gira por todo el país.

"Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado, preparado que es ser representante, el aspirante a la Presidencia de la República por parte del PPC (…) esa es mi aspiración, esa es mi decisión y para eso, regreso a las cámaras", dijo González -Olaechea ante el asombro de la periodista.

Al ser consultado por la crisis de inseguridad ciudadana que se vive en el país y el manejo del gobierno ante este problema que ha causado muertes, paros de transportistas y reclamo popular, el excanciller respondió que si él fuera presidente, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ya no estaría a cargo de la seguridad del país.

"Cuando yo sea presidente no habrá ministros que duren si no satisfacen las condiciones más apremiantes de las soluciones del país, él ya no lo sería (por Santiváñez)", mencionó.

Otra salida del PPC: Fernando Cillóniz ya no parte de la organización

A pesar de ello, se retiró del partido en marzo del 2025. Dos semanas antes, el empresario Fernando Cillóniz fue retirado del PPC por sus vinculaciones con Odebrecht.

“Yo represento legalmente a dos empresas que son de Odebrecht”, dijo la noche del 26 de febrero a Willax Televisión. Esto generó un pronunciamiento de parte del partido, quienes indicaron que son leales a la "honestidad y la ética, en la convicción de construir una sociedad verdaderamente intolerante a la corrupción”.

Tras estas declaraciones, el PPC retiró su militancia y precandidatura presidencial.