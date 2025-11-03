Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

Durante un megaoperativo policial realizado en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, la Policía Civil de Brasil incautó un arsenal perteneciente al Comando Vermelho, una de las bandas criminales con más poder del país. Entre las armas confiscadas se encontraba un fusil G3 de fabricación alemana con registro de las Fuerzas Armadas del Perú, según confirmaron medios brasileños e internacionales.

El operativo, que movilizó a más de 400 agentes, dejó varios detenidos y permitió el decomiso de 120 armas, de las cuales 93 eran fusiles. Las autoridades brasileñas informaron que parte del material bélico pertenecía a los ejércitos de Venezuela, Argentina y Perú. Los investigadores sospechan que estos equipos fueron desviados de arsenales militares y transportados por redes de tráfico que operan a través de la Amazonía.

El armamento peruano incautado forma parte de un lote que incluye fusiles FAL de origen argentino y AK-47 rusos, lo que revela el carácter internacional del arsenal. Según la Policía Civil, el 90 % de las armas decomisadas proviene del extranjero y fueron adquiridas por el Comando Vermelho mediante contrabandistas especializados.

El fusil G3, modelo utilizado por las Fuerzas Armadas del Perú desde la década de 1960, es un arma de largo alcance, calibre 7.62 × 51 mm. Aunque ya no se usa como armamento principal en el país, sigue registrado en arsenales militares. Hasta ahora, las autoridades peruanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo terminó en manos del crimen organizado brasileño.

La operación de Río de Janeiro también permitió la incautación de piezas falsificadas y armamento ensamblado con componentes de distintos orígenes. Los agentes señalaron que el Comando Vermelho ha fortalecido su red de abastecimiento internacional, conectando a traficantes de armas en varios países sudamericanos.

El valor total del arsenal confiscado supera los 2 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la policía brasileña. La magnitud del hallazgo ha despertado preocupación sobre el control y rastreo de las armas en poder de los Estados de la región, incluida la capacidad del Perú para garantizar la seguridad de su propio material militar.