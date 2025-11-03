HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Política

Fusil peruano fue hallado durante megaoperativo policial al Comando Vermelho en favelas de Brasil

La Policía Civil de Río de Janeiro encontró un fusil peruano entre las más de 120 armas decomisadas al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Brasil.

Además se encontraron armas pertenecientes a otros 7 países. Foto: composición LR / Reuters
Durante un megaoperativo policial realizado en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, la Policía Civil de Brasil incautó un arsenal perteneciente al Comando Vermelho, una de las bandas criminales con más poder del país. Entre las armas confiscadas se encontraba un fusil G3 de fabricación alemana con registro de las Fuerzas Armadas del Perú, según confirmaron medios brasileños e internacionales.

El operativo, que movilizó a más de 400 agentes, dejó varios detenidos y permitió el decomiso de 120 armas, de las cuales 93 eran fusiles. Las autoridades brasileñas informaron que parte del material bélico pertenecía a los ejércitos de Venezuela, Argentina y Perú. Los investigadores sospechan que estos equipos fueron desviados de arsenales militares y transportados por redes de tráfico que operan a través de la Amazonía.

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El incremento de la inseguridad ciudadana contradice la estrategia comunicacional de José Jerí

El armamento peruano incautado forma parte de un lote que incluye fusiles FAL de origen argentino y AK-47 rusos, lo que revela el carácter internacional del arsenal. Según la Policía Civil, el 90 % de las armas decomisadas proviene del extranjero y fueron adquiridas por el Comando Vermelho mediante contrabandistas especializados.

El fusil G3, modelo utilizado por las Fuerzas Armadas del Perú desde la década de 1960, es un arma de largo alcance, calibre 7.62 × 51 mm. Aunque ya no se usa como armamento principal en el país, sigue registrado en arsenales militares. Hasta ahora, las autoridades peruanas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo terminó en manos del crimen organizado brasileño.

Extorsiones aumentan 18% y más de 2.100 homicidios en lo que va de 2025, advierte Vicente Tiburcio

La operación de Río de Janeiro también permitió la incautación de piezas falsificadas y armamento ensamblado con componentes de distintos orígenes. Los agentes señalaron que el Comando Vermelho ha fortalecido su red de abastecimiento internacional, conectando a traficantes de armas en varios países sudamericanos.

El valor total del arsenal confiscado supera los 2 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la policía brasileña. La magnitud del hallazgo ha despertado preocupación sobre el control y rastreo de las armas en poder de los Estados de la región, incluida la capacidad del Perú para garantizar la seguridad de su propio material militar.

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Fuerza Popular se salvaría de sanción del JNE por usar cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Ministerio del Interior compra avión de segunda mano descartado por la PNP

Ministerio del Interior compra avión de segunda mano descartado por la PNP

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

