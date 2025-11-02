HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2
FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2      FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2      FC Cajamarca vs CD Moquegua EN VIVO por la final de la Liga 2      
Política

Sala Constitucional del Poder Judicial se rebela contra el Tribunal Constitucional y el JNE

Jueces consideran que el Tribunal Constitucional no puede ver ni resolver causas en trámite ni interferir en las funciones del Poder Judicial. Además, afirman que la demanda competencial no es un recurso impugnatorio privilegiado

Jueces consideran que el Tribunal Constitucional viola la independencia judicial
Jueces consideran que el Tribunal Constitucional viola la independencia judicial | Tribunal Constitucional | Difusión - TC

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que ordena suspender y paralizar la Acción de Amparo que el partido político Unidad Popular presentó contra la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a permitir su participación en las elecciones generales del 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El 25 de julio pasado, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima ordenó al JNE proceder con la inscripción inmediata de Unidad Popular en el registro de Partidos Políticos e habilitar su participación en las elecciones del 2026. El JNE inscribió al referido partido político, representado por el ex juez supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, pero consideró que estaba fuera del plazo para participar en las elecciones. En este segundo aspecto, apeló lo resuelto por el juez.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En agosto, el juez titular John Javier Paredes Salas ratificó su decisión y requirió al JNE bajo responsabilidad, en el plazo de dos días, emitir las resoluciones correspondientes y permitir la participación de Unidad Popular en las próximas elecciones. Es entonces, que en octubre, el JNE recurrió al Tribunal Constitucional y presentó una contienda de competencia contra el Poder Judicial. El JNE argumenta que los jueces se inmiscuyen en el proceso electoral.

Prohibición constitucional

Juez superior Oswaldo Ordoñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima

Juez superior Oswaldo Ordoñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima

De inmediato, el TC admite a trámite la demanda competencia del JNE y el 6 de octubre dicta una medida cautelar disponiendo que se suspendan todas las resoluciones emitidas por el juez titular del 10° Juzgado Constitucional de Lima hasta que el máximo interprete de la Constitución resuelva la controversia de fondo. El JNE remitió esa resolución a la Primera Sala Constitucional de Lima para su cumplimiento.

El referido tribunal superior, con voto unánime de los jueces superiores Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca se han puesto de pie y le han dicho NO al Tribunal Constitucional por interferir en las funciones propias del Poder Judicial y disponen continuar con el proceso de amparo a favor de Unidad Popular.

El Poder Judicial resuelve que la sentencia del TC contradice la Ley y la Constitución

El Poder Judicial resuelve que la sentencia del TC contradice la Ley y la Constitución

Los jueces del Poder Judicial argumentan que la resolución del TC "contiene dos normas prohibitivas: Por un lado, la proscripción (prohibición) de avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional; y, de otro, la interdicción de interferir en el ejercicio de la función confiada al Poder Judicial".

El referido avocamiento, explican los jueces, consiste en el desplazamiento de un caso o controversia que es de competencia del Poder Judicial, hacia otra autoridad de carácter gubernamental, o incluso jurisdiccional", lo que la Constitución prohíbe, por el principio de independencia judicial, en asuntos de su competencia que, además, se encuentran pendientes de ser resueltos", es decir en los que aun no hay una sentencia definitiva.

Independencia judicial

Duberlí Rodríguez reclama que Unidad Popular participe en el proceso electoral del 2026

Duberlí Rodríguez reclama que Unidad Popular participe en el proceso electoral del 2026

"El principio de independencia judicial comporta que no se acepten intromisiones en el conocimiento de los casos y controversias que son de conocimiento del Poder Judicial", subrayan los jueces, por lo que declaran "improcedente el pedido de suspensión del proceso" seguido por Unidad Popular, "dado que lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el cuaderno cautelar derivado del proceso competencia (...) no puede interferir en la tramitación del presente proceso".

Para mayor precisión de la decisión tomada por la Sala Constitucional, el juez Tapia Gonzales precisa: "El proceso competencial no está diseñado para cuestionar resoluciones judiciales.- Considero con todo respeto, que el proceso competencial está diseñado solo para solucionar conflictos entre entes estatales sobre sus competencias y atribuciones en el ámbito administrativo y no para anular resoluciones 4 judiciales".

Además, subraya que una demanda competencia busca solucionar conflictos en el ámbito administrativo entre dos entidades públicas. "De modo que está proscrito dicho proceso para anular decisiones judiciales pues en ningún artículo del Código Procesal Constitucional – y menos de la Constitución- se establece que el proceso competencial podrá conocer los cuestionamientos que se hagan a las “disposiciones judiciales”, “resoluciones “judiciales” o “actos judiciales viciados de incompetencia” que emanen de un proceso judicial.

"La demanda competencial no puede erigirse en una suerte de “recurso impugnatorio” adicional y distinto a los ya previstos por la norma procesal constitucional como son la reposición, la apelación y el recurso de agravio constitucional, pues se crea además desigualdad ante la ley ya que sólo algunas partes procesales privilegiadas pueden incoarla (el Jurado Nacional de Elecciones es uno de ellos) y no el ciudadano común", enfatiza el juez Tapia.

Notas relacionadas
Partido de Duberlí Rodríguez podrá participar en elecciones 2026: PJ ordena al JNE inscripción de Unidad Popular

Partido de Duberlí Rodríguez podrá participar en elecciones 2026: PJ ordena al JNE inscripción de Unidad Popular

LEER MÁS
JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

LEER MÁS
TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

¿Quién es Guillermo Bermejo? Hoja de vida del congresista que fue condenado a 15 años de prisión

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

Cámara del Congreso fue usada para grabar mitin de Keiko Fujimori: trabajador implicado renunció

LEER MÁS
Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

Fernán Altuve: “El fujimorismo ha devenido en una derecha populista, en el sentido más simplón y ramplón”

LEER MÁS
Partido de gobierno aprobó más de S/3,000 millones contra las protestas

Partido de gobierno aprobó más de S/3,000 millones contra las protestas

LEER MÁS
Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

LEER MÁS
Hospitales de alta complejidad siguen paralizados bajo la gestión de Sinohydro, la empresa china que Boluarte dejó como herencia

Hospitales de alta complejidad siguen paralizados bajo la gestión de Sinohydro, la empresa china que Boluarte dejó como herencia

LEER MÁS
Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025