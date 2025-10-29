HOYSuscripcion LR Focus

Política

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Carlos Tovar critica en su viñeta el intento del Congreso por reinterpretar las normas para acceder libremente a los recursos del Estado.

Carlín ironiza sobre cómo el Congreso 'forzó' su entrada a la caja fiscal con leyes que comprometen miles de millones del Estado. Foto: composición LR
Carlín ironiza sobre cómo el Congreso 'forzó' su entrada a la caja fiscal con leyes que comprometen miles de millones del Estado. Foto: composición LR

En la Carlincatura de hoy 29 de octubre, Carlos Tovar ironiza cómo el Congreso vulnera los límites constitucionales para intervenir en la caja fiscal. En la imagen se observa a congresistas ingresando con carretillas de dinero bajo el argumento de una “interpretación auténtica”, una clara alusión a la práctica parlamentaria de aprobar leyes que generan gasto público pese a la restricción del artículo 79 de la Constitución.

La viñeta se publica luego del informe del Consejo Fiscal, que reveló que este Parlamento aprobó 101 normas con perjuicio estimado de más de S/35.000 millones para el Tesoro Público. Pese a las advertencias del Ministerio de Economía, dichas iniciativas contaron con el aval del Gobierno, lo que, según el caricaturista, demuestra la complicidad política en el uso irresponsable de los recursos estatales.

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Carlincatura de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025.

Carlincatura de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025.

