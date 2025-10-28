Keiko Fujimori sí fue abucheada en Cusco, pero no en octubre de 2025: el video es de mayo de 2021

LO FALSO:

Keiko Fujimori fue abucheada en Cusco en octubre del 2025 por ciudadanos que protestaban por las muertes ocurridas durante la gestión de Dina Boluarte.

LO VERDADERO:

En el 2021 ya circulaban en internet imágenes que mostraban a manifestantes antifujimoristas expresando su rechazo hacia Keiko Fujimori durante su visita a la ciudad del Cusco, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales de ese año.

Diversos medios periodísticos, como Líbero, El Popular y La República, señalan que los hechos ocurrieron el 26 de mayo del 2021. Por su parte, La República indicó que, debido al rechazo ciudadano, se canceló un mitin de Fuerza Popular programado para ese mismo día.

Durante la gestión de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022 tras la vacancia de Pedro Castillo, el país vivió una serie de protestas sociales de gran escala que se extendieron principalmente entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Las manifestaciones, concentradas en el sur del Perú y en Lima, exigían su renuncia, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo del Perú, la represión de las protestas dejó un saldo de al menos de 49 civiles fallecidos en enfrentamientos con las fuerza del orden, además de decenas de heridos y denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las jornadas más violentas se registraron entre diciembre del 2022 y enero del 2023, en regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco.

En ese contexto, circuló en redes sociales un video en el que se afirmaba que Keiko Fujimori había sido abucheada recientemente por ciudadanos en la ciudad del Cusco, como respuesta a las muertes ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte. En las imágenes se escucha a presonas gritar: "¡Fuera!" y "¡Fuera, rata!". Si bien Keiko Fujimori sí fue abucheada en Cusco, el video en realidad corresponde a un hecho registrado en mayo del 2021, durante la segunda vuelta de las elecciones generales de ese año.

Keiko Fujimori fue abucheada en Cusco en mayo del 2021, durante la segunda vuelta de las elecciones generales de ese año

Verificador de La República realizó una busqueda inversa en Google. Dónde logro verificar que las imagenes ya circulaban en internet desde el año 2021. La página de Facebook que difundió el video, indica que "Keiko Fujimori recibió insultos en su paso por la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco".

Keiko Fujimori es abucheada en Cusco en mayo de 2021.

Además, los medios periodísticos Líbero y El Popular cubrieron el hecho y publicaron el video en notas informativas con fecha del 26 de mayo del 2021. Ambos medios reportaron que ciudadanos rechazaron la presencia de Keiko Fujimori durante su recorrido por la Plaza de Armas del Cusco, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones generales de Perú de 2021. También indicaron que la política visitó otros lugares en la ciudad y que, en todos ellos, recibió muestras de rechazo por parte de la población.

"Fuera", le gritaron a Keiko Fujimori en su accidentada visita al Cusco. Foto: El Popular

La República informó sobre el incidente en una nota publicada el 27 de mayo del 2021. La candidata recorrió las avenidas 28 de Julio y El Sol, donde fue recibida con carteles de protesta, y en algunos tramos le lanzaron huevos y tomates. Además, durante su visita se registraron enfrentamientos entre sus simpatizantes y grupos antifujimoristas. Ese mismo día, el vocero de Fuerza Popular en Cusco, Raúl Matamoros, anunció la cancelación del mitin que Keiko Fujimori tenía previsto realizar en la plazoleta de Santa Ana.

Conclusión:

En síntesis, el video circula en internet desde el año 2021. Además, medios periodísticos como El Popular, Líbero y La República publicaron notas informativas fechadas el 26 y 27 de mayo de ese año. Por lo tanto, el video que se difunde actualmente en redes sociales, y que afirma que Keiko Fujimori fue abucheada en Cusco en octubre del 2025, es impreciso, ya que los hechos no son recientes, sino que corresponden a mayo del 2021.

