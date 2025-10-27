HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     
Política

Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

Según una denuncia anónima, la parlamentaria habría intervenido de manera directa e indebida en un concurso público de oposición de méritos para la designación del director general de la Academia de la Magistratura (AMAG).

Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz
Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ordenó el archivo definitivo de la carpeta fiscal abierta contra la congresista Gladyz Echaíz por el presunto delito de abuso de autoridad. Según una denuncia anónima, la parlamentaria habría intervenido de manera directa e indebida en un concurso público de oposición de méritos para la designación del director general de la Academia de la Magistratura (AMAG), a través de un oficio remitido el 24 de septiembre de 2024, un día antes de la entrevista de los candidatos finalistas al concurso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Tras la evaluación respectiva, el fiscal de la Nación consideró que no existe mérito para formular una denuncia constitucional. Así se lee en el documento de disposición fiscal difundido por el periodista Martín Sarmiento en su cuenta de X.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
larepublica.pe
larepublica.pe

Cronología del caso

Fue una denuncia anónima la que alertó del presunto hecho. Se señaló a la legisladora como supuesta responsable de la comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia, coacción y otros, en agravio del Estado. Según la denuncia, la presunta interferencia en el concurso público de la Academia de la Magistratura (AMAG) se habría realizado con el propósito de favorecer a su exasesor de confianza Ernesto Lechuga Pino.

Con la disposición n.° 01 de fecha 16 de septiembre de 2025, la Fiscalía ordenó iniciar investigación preliminar contra la parlamentaria durante un plazo de 120 días y disponiéndose se practiquen diversos actos de investigación.

Notas relacionadas
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Delia Espinoza vuelve: Carlincatura retrata el fin del interinato y el reacomodo en la Fiscalía

Delia Espinoza vuelve: Carlincatura retrata el fin del interinato y el reacomodo en la Fiscalía

LEER MÁS
Fiscal de la Nación cambia a la coordinadora de las fiscalías de crimen organizado y regresa Chávez Cotrina

Fiscal de la Nación cambia a la coordinadora de las fiscalías de crimen organizado y regresa Chávez Cotrina

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

LEER MÁS
Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

LEER MÁS
Palacio de Gobierno: abogado Wilber Medina no es asesor del presidente Jerí

Palacio de Gobierno: abogado Wilber Medina no es asesor del presidente Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Sol peruano presenta leve depreciación de 0,04%: "El factor político es una fuente de riesgo en el Perú", señala analista

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025