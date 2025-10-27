Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ordenó el archivo definitivo de la carpeta fiscal abierta contra la congresista Gladyz Echaíz por el presunto delito de abuso de autoridad. Según una denuncia anónima, la parlamentaria habría intervenido de manera directa e indebida en un concurso público de oposición de méritos para la designación del director general de la Academia de la Magistratura (AMAG), a través de un oficio remitido el 24 de septiembre de 2024, un día antes de la entrevista de los candidatos finalistas al concurso.

Tras la evaluación respectiva, el fiscal de la Nación consideró que no existe mérito para formular una denuncia constitucional. Así se lee en el documento de disposición fiscal difundido por el periodista Martín Sarmiento en su cuenta de X.

Cronología del caso

Fue una denuncia anónima la que alertó del presunto hecho. Se señaló a la legisladora como supuesta responsable de la comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia, coacción y otros, en agravio del Estado. Según la denuncia, la presunta interferencia en el concurso público de la Academia de la Magistratura (AMAG) se habría realizado con el propósito de favorecer a su exasesor de confianza Ernesto Lechuga Pino.

Con la disposición n.° 01 de fecha 16 de septiembre de 2025, la Fiscalía ordenó iniciar investigación preliminar contra la parlamentaria durante un plazo de 120 días y disponiéndose se practiquen diversos actos de investigación.