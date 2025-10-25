HOYSuscripcion LR Focus

Política

Juan José Santiváñez utiliza marcha para hacer campaña política: aparece junto a policías

El exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, apareció en la llamada “Marcha por la Paz”, organizada en respaldo a la Policía Nacional, mientras impulsa su candidatura política.

Santiváñez participa en marcha por la paz. Foto: Urpi LR
Santiváñez participa en marcha por la paz. Foto: Urpi LR

La tarde de este sábado 25 de octubre, unas 300 personas participaron en la denominada Marcha por la Paz, que partió desde el Campo de Marte hasta el Paseo de los Héroes Navales. Aunque se presentó como una movilización 'ciudadana' en respaldo a la Policía Nacional, la actividad estuvo marcada por la presencia exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, quien busca reposicionarse en medio de su anunciado lanzamiento político.

'Marcha por la paz'. Créditos: Francisco Erazo/ URPI-LR

'Marcha por la paz'. Créditos: Francisco Erazo/ URPI-LR

Durante la movilización, se observó la distribución de libros que llevaban el nombre de Santiváñez, titulados “Periodismo, Relaciones Públicas, Policía Nacional”, con su fotografía en la portada. La entrega de estos materiales refuerza el carácter proselitista del evento, que terminó sirviendo como plataforma personal del exministro.

Santiváñez dejó el cargo con una aprobación mínima histórica y mantiene investigaciones abiertas por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el Ministerio del Interior. Su presencia en la marcha, junto a exefectivos policiales y grupos conservadores, fue interpretada como un intento de recuperar protagonismo político apelando al discurso del “orden y la paz” que impulsa el gobierno de José Jerí.

En paralelo, jóvenes de la Generación Z marcharon en Lima y regiones para exigir justicia por Eduardo Ruiz Sanz 'Trvko', el joven asesinado por el suboficial de la PNP, Luis Magallanes, en la Marcha Nacional del pasado 15 de octubre. Esta manifestación se realiza en medio de un fuerte despliegue policial, mientras el gobierno insiste en criminalizar la protesta y exaltar el rol de la policía como símbolo de autoridad.

El contraste entre ambas marchas fue evidente, porque mientras la Marcha por la Paz buscó proyectar respaldo al gobierno y a sus fuerzas del orden, las protestas juveniles denunciaron la impunidad, la violencia estatal y el autoritarismo creciente.

Juan José Santiváñez: "Acuña ganará las elecciones"

Desde el lugar, Santiváñez confirmó su postulación con el partido Alianza para el Progreso de César Acuña y defendió su presencia alegando que “nada le impide postular”.

"Yo he recibido invitación de casi todos los partidos. He resuelto finalmente tomar la invitación del ingeniero Acuña y como reitero estoy en esta marcha a la que he venido a caminar por la paz en apoyo de la PNP. No tengo nada que me impida a que yo pueda postular al Senado, a la junta de colegio de mis hijos o a la vecindad de mi barrio. Decido ir con el candidato que creo que va a ganar las elecciones presidenciales", sostuvo para la prensa.

