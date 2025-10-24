Elecciones 2026: Este 31 de octubre vence plazo para inscripción de candidatos a primarias

Las Elecciones Primarias para el proceso electoral de abril de 2026 se realizarán el 30 de noviembre y 7 de diciembre. En estas elecciones, las organizaciones políticas deberán elegir a los candidatos que postularán en las Elecciones Generales 2026 a la presidencia, vicepresidencia y las cámaras de senadores y diputados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Precisamente, este 31 de octubre es la fecha límite para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos que participarán en las Elecciones Primarias con miras a los comisiones generales de 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

La inscripción de candidaturas es competencia las organizaciones políticas, a través de sus órganos electorales internos, que son los encargados de recibir y registrar a los aspirantes que competirán en el proceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no interviene en esta etapa, dado que la responsabilidad recae en las propias agrupaciones políticas.

La ONPE señaló que este es un paso clave para los candidatos a fórmula presidencial, senado, Cámara de diputados y Parlamento Andino rumbo las Elecciones Generales 2026.

Fechas de Elecciones Primarias

Las elecciones primarias se desarrollarán en dos fechas. El 30 de noviembre de 2025 votarán los afiliados de cada organización política, quienes también elegirán a los delegados que participarán en la siguiente fase.

Luego, el 7 de diciembre de 2025, estos delegados serán los encargados de elegir las listas de candidatos que representarán a sus agrupaciones en las Elecciones Generales 2026.

El Apra, por ejemplo, ya inició su proceso de elecciones internas, con la participación de sus 42 militantes inscritos ante la ONPE. Se han presentado 12 planchas de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia para competir en estas elecciones internas. Las principales listas son las encabezadas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y Enrique Valderrama.