Elecciones 2026: Este 31 de octubre vence plazo para inscripción de candidatos a primarias

Organizaciones políticas deberán elegir a los candidatos que postularán en las Elecciones Generales 2026. Este 31 de octubre es el plazo límite para la inscripción.

Congreso aprobó mantener "ley seca" para elecciones 2026. Foto: ONPE
Congreso aprobó mantener "ley seca" para elecciones 2026. Foto: ONPE

Las Elecciones Primarias para el proceso electoral de abril de 2026 se realizarán el 30 de noviembre y 7 de diciembre. En estas elecciones, las organizaciones políticas deberán elegir a los candidatos que postularán en las Elecciones Generales 2026 a la presidencia, vicepresidencia y las cámaras de senadores y diputados.

Precisamente, este 31 de octubre es la fecha límite para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos que participarán en las Elecciones Primarias con miras a los comisiones generales de 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

PUEDES VER: El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

La inscripción de candidaturas es competencia las organizaciones políticas, a través de sus órganos electorales internos, que son los encargados de recibir y registrar a los aspirantes que competirán en el proceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no interviene en esta etapa, dado que la responsabilidad recae en las propias agrupaciones políticas.

La ONPE señaló que este es un paso clave para los candidatos a fórmula presidencial, senado, Cámara de diputados y Parlamento Andino rumbo las Elecciones Generales 2026.

Fechas de Elecciones Primarias

Las elecciones primarias se desarrollarán en dos fechas. El 30 de noviembre de 2025 votarán los afiliados de cada organización política, quienes también elegirán a los delegados que participarán en la siguiente fase.

Luego, el 7 de diciembre de 2025, estos delegados serán los encargados de elegir las listas de candidatos que representarán a sus agrupaciones en las Elecciones Generales 2026.

El Apra, por ejemplo, ya inició su proceso de elecciones internas, con la participación de sus 42 militantes inscritos ante la ONPE. Se han presentado 12 planchas de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia para competir en estas elecciones internas. Las principales listas son las encabezadas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y Enrique Valderrama.

Elecciones 2026: Reniec publicará padrón electoral entre el 27 y el 31 de octubre

Pedro Castillo y su mensaje al Congreso con miras a las Elecciones 2026: "Nos vemos en el cambio de mando"

Renuncia de Acuña genera opiniones divididas entre consejeros y alcaldes

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

“Jerí cometió un error, no debió asumir”, afirma congresista Guillermo Bermejo

Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

