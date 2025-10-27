El periodista César Hildebrandt arremetió contra el presidente José Jerí y su entorno, a quienes acusó de intentar construir una imagen falsa de liderazgo y cambio con fotos en redes sociales. El director de Hildebrandt en sus Trece comparó la actual gestión con la de Dina Boluarte y señaló que detrás del discurso de renovación se mantiene intacto el mismo poder político y policial que, según dijo, perpetúa la corrupción y la violencia en el país.

"A Jerí la prensa interesada lo peina, lo maquilla, le cambia el bivirí, le sube las mangas de la camisa y lo presenta como el 'Bukele de la Plaza Bolívar', allá los tontos. Estoy seguro que el grueso del país no cae en la trampa y sigue pensando que esta farsa se cae sola y que el señor presidente de Jerí, el hombre del bivirí, es una pantalla del mismo sistema sinvergüenza que nos gobernó cuando la señora que iba a Palacio simulaba estar a la cabeza del Ejecutivo", comentó.

"Jerí es Boluarte y lo es porque es el Congreso el que sigue gobernando (...) el país sigue siendo el mismo, la misma sangre en la calle, las mismas o peores extorsiones, los mismos atentados contra el transporte público, la misma corrupción policial, las mismas explicaciones que no convencen", agregó.

Hildebrandt: "La congresista no tiene escrúpulos pero su empleado no tiene dignidad"

Hildebrandt también comentó el reciente escándalo que involucra a la congresista Lucinda Vásquez, luego de que el programa Cuarto Poder difundiera imágenes en las que su asesor y sobrino-nieto, Edwars Rengifo Pezo, le realiza un pedicure dentro de su despacho parlamentario. El periodista usó el hecho para ironizar sobre el nivel moral de la clase política y denunciar el abuso de poder en el Congreso, lanzando una de sus críticas más mordaces contra la legisladora.

"La señora Lucinda Vásquez ha sido fotografiada en plena sesión de pedicuría y ha demostrado que además del alma, tiene los pies en mal estado. Pero este juanete en la política, esta micosis del parlamentarismo, esta Lucinda en suma, no existiría si el país no estuviese plagado de gente que vota, literalmente, con los pies (...) la congresista no tiene escrúpulos, es cierto, pero su empleado no tiene dignidad", señaló.