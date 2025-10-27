HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Hildebrandt critica gestión de José Jerí:"La misma sangre, las mismas o peores extorsiones, la misma corrupción policial"

El periodista César Hildebrandt cuestionó duramente el gobierno de José Jerí, al señalar que su administración continúa el legado de Dina Boluarte al ser manejado por el Congreso de la República.

Hildebrandt criticó al presidente José Jerí y recordó sus cuestionamientos. Foto: composición LR
Hildebrandt criticó al presidente José Jerí y recordó sus cuestionamientos. Foto: composición LR

El periodista César Hildebrandt arremetió contra el presidente José Jerí y su entorno, a quienes acusó de intentar construir una imagen falsa de liderazgo y cambio con fotos en redes sociales. El director de Hildebrandt en sus Trece comparó la actual gestión con la de Dina Boluarte y señaló que detrás del discurso de renovación se mantiene intacto el mismo poder político y policial que, según dijo, perpetúa la corrupción y la violencia en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"A Jerí la prensa interesada lo peina, lo maquilla, le cambia el bivirí, le sube las mangas de la camisa y lo presenta como el 'Bukele de la Plaza Bolívar', allá los tontos. Estoy seguro que el grueso del país no cae en la trampa y sigue pensando que esta farsa se cae sola y que el señor presidente de Jerí, el hombre del bivirí, es una pantalla del mismo sistema sinvergüenza que nos gobernó cuando la señora que iba a Palacio simulaba estar a la cabeza del Ejecutivo", comentó.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Jerí es Boluarte y lo es porque es el Congreso el que sigue gobernando (...) el país sigue siendo el mismo, la misma sangre en la calle, las mismas o peores extorsiones, los mismos atentados contra el transporte público, la misma corrupción policial, las mismas explicaciones que no convencen", agregó.

PUEDES VER: Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus que buscaba frenar declaraciones violentas de Antauro Humala

lr.pe

Hildebrandt: "La congresista no tiene escrúpulos pero su empleado no tiene dignidad"

Hildebrandt también comentó el reciente escándalo que involucra a la congresista Lucinda Vásquez, luego de que el programa Cuarto Poder difundiera imágenes en las que su asesor y sobrino-nieto, Edwars Rengifo Pezo, le realiza un pedicure dentro de su despacho parlamentario. El periodista usó el hecho para ironizar sobre el nivel moral de la clase política y denunciar el abuso de poder en el Congreso, lanzando una de sus críticas más mordaces contra la legisladora.

"La señora Lucinda Vásquez ha sido fotografiada en plena sesión de pedicuría y ha demostrado que además del alma, tiene los pies en mal estado. Pero este juanete en la política, esta micosis del parlamentarismo, esta Lucinda en suma, no existiría si el país no estuviese plagado de gente que vota, literalmente, con los pies (...) la congresista no tiene escrúpulos, es cierto, pero su empleado no tiene dignidad", señaló.

PUEDES VER: Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

lr.pe

Notas relacionadas
Hildebrandt sobre breve mensaje a la nación de José Jerí: "Si quiere combatir la delincuencia que cierre el Congreso"

Hildebrandt sobre breve mensaje a la nación de José Jerí: "Si quiere combatir la delincuencia que cierre el Congreso"

LEER MÁS
César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

LEER MÁS
César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

César Hildebrandt respalda manifestación contra José Jerí: "Podría ser moralmente hijo de Dina"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

Caso cócteles: juez se aparta de ver la sentencia del TC tras reportaje que lo vincula con César Acuña

LEER MÁS
Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

Tómas Gálvez archiva denuncia por presunto abuso de autoridad contra congresista Gladys Echaíz

LEER MÁS
Tiktoker Jorge El Caminante teme por su vida tras reclamar a José Jerí por inseguridad: "Me están amenazando"

Tiktoker Jorge El Caminante teme por su vida tras reclamar a José Jerí por inseguridad: "Me están amenazando"

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que postularía a la Presidencia del Perú en las Elecciones del 2026

LEER MÁS
Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus que buscaba frenar declaraciones violentas de Antauro Humala

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus que buscaba frenar declaraciones violentas de Antauro Humala

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025