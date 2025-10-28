HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Política

Fiscal de DD.HH Roger Yana se inhibe de continuar con el caso contra Luis Magallanes

 De acuerdo con el fiscal, lo sucedido no configura con una violación de derechos humanos, por lo que el caso debe ser atendido por una Fiscalía Penal Común por el presunto delito de homicidio simple o culposo

Luis Magallanes sería investigado en una Fiscalía Penal Común. Foto: composición LR
Luis Magallanes sería investigado en una Fiscalía Penal Común. Foto: composición LR

El fiscal de Derechos Humanos Roger Yana se inhibió de continuar con el caso contra Luis Magallanes, señalado por la PNP como responsable del asesinato de Eduardo Ruiz durante las manifestaciones del 15 de octubre último. De acuerdo con el fiscal, lo sucedido no configura con una violación de derechos humanos, por lo que el caso debe ser atendido por una Fiscalía Penal Común por el presunto delito de homicidio simple o culposo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el magistrado el disparo contra Ruiz Sanz "no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto" porque no existe evidencia de que ese acto haya formado parte de una ejecución extrajudicial, tortura ni desaparición forzada. En lugar de ello, sostiene que "el disparo de arma de fuego de puño fue individual, aislado y no sistemático".

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Es decir, que Luis Magallanes no recibió la orden expresa de disparar, por lo que se trató de una decisión personal y no institucional. Además, sostiene que la víctima no pertenecía a un grupo vulnerable ni fue objeto de persecución por razones étnicas, culturales o políticas.

larepublica.pe
larepublica.pe

Con esos fundamentos, el fiscal Yana concluye que "la conducta ( de Luis Magallanes) no responde a un patrón sistemático ni a una política institucional de vulneración de derechos fundamentales, y que la intervención del despacho de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo desnaturalizaria su especialización".

Notas relacionadas
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

El 64% del Perú apoya las marchas de la Generación Z contra el Gobierno y Congreso

LEER MÁS
Otro mural en homenaje a ‘Trvko’ es borrado en La Victoria y colectivos denuncian censura

Otro mural en homenaje a ‘Trvko’ es borrado en La Victoria y colectivos denuncian censura

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Álvarez es oficialmente el precandidato presidencial de País Para Todos para las Elecciones 2026

Carlos Álvarez es oficialmente el precandidato presidencial de País Para Todos para las Elecciones 2026

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
Cobradora de bus confronta al Gobierno ante asesinato de su colega: "Mi hija llora y pide que no vaya a trabajar"

Cobradora de bus confronta al Gobierno ante asesinato de su colega: "Mi hija llora y pide que no vaya a trabajar"

LEER MÁS
Alcaldes de Comas, Ancón y Carabayllo estarían vinculados a la red criminal de alias ‘El Jorobado’

Alcaldes de Comas, Ancón y Carabayllo estarían vinculados a la red criminal de alias ‘El Jorobado’

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025