Fiscal de DD.HH Roger Yana se inhibe de continuar con el caso contra Luis Magallanes

El fiscal de Derechos Humanos Roger Yana se inhibió de continuar con el caso contra Luis Magallanes, señalado por la PNP como responsable del asesinato de Eduardo Ruiz durante las manifestaciones del 15 de octubre último. De acuerdo con el fiscal, lo sucedido no configura con una violación de derechos humanos, por lo que el caso debe ser atendido por una Fiscalía Penal Común por el presunto delito de homicidio simple o culposo.

De acuerdo con el magistrado el disparo contra Ruiz Sanz "no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto" porque no existe evidencia de que ese acto haya formado parte de una ejecución extrajudicial, tortura ni desaparición forzada. En lugar de ello, sostiene que "el disparo de arma de fuego de puño fue individual, aislado y no sistemático".

Es decir, que Luis Magallanes no recibió la orden expresa de disparar, por lo que se trató de una decisión personal y no institucional. Además, sostiene que la víctima no pertenecía a un grupo vulnerable ni fue objeto de persecución por razones étnicas, culturales o políticas.

Con esos fundamentos, el fiscal Yana concluye que "la conducta ( de Luis Magallanes) no responde a un patrón sistemático ni a una política institucional de vulneración de derechos fundamentales, y que la intervención del despacho de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo desnaturalizaria su especialización".