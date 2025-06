Martín Vizcarra le responde al Congreso tras nueva inhabilitación: "Me temen y temen a lo que represento"

Luego de que el Congreso aprobara una nueva inhabilitación de la función pública en su contra por un periodo de 10 años, el expresidente Martín Vizcarra le respondió al Parlamento. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Vizcarra criticó la decisión de los legisladores y mencionó que debe ser la ciudadanía quien decida en las urnas si debe ser elegido como presidente o no.

Es preciso resaltar que, el último 11 de junio, el Pleno del Parlamento aprobó, con 67 votos a favor, inhabilitar al exjefe de Estado por el cierre de la institución en septiembre del 2019. La moción contó con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y sus aliados.

"El Congreso vuelve a inhabilitarme. Por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa.

En esa misma línea, el partido político del expresidente, Perú Primero, emitió un comunicado en el que rechaza la decisión del Parlamento y recordó que el Tribunal Constitucional declaró la legalidad de la disolución de la institución en una resolución de enero del 2020.

"En dicha resolución, se determinó que la disolución del Parlamento fue legal al configurarse la denegatoria de confianza a dos Consejos de Ministros. (…) Además, fue respaldada por el 87% de ciudadanía en su momento, convirtiéndose en una de las acciones con mayor legitimidad democrática en la historia reciente del país", publicó la organización política.

"Resulta profundamente preocupante que un Congreso con apenas 3% de aprobación ciudadana utilice facultades legislativas para sancionar una decisión presidencial validada por el marco legal y consenso popular. Esta inhabilitación no responde al interés nacional", acotó.

Congreso inhabilita por tercera vez a Martín Vizcarra

Con esta nueva sanción, Martín Vizcarra suma su tercera inhabilitación. La primera fue por un periodo de 10 años debido al caso Vacunagate, en el que supuestamente recibió de forma irregular dosis de la vacuna contra la Covid-19 en 2020. La segunda inhabilitación se debió al caso Obrainsa, relacionado con supuestos lazos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones entre 2016 y 2017.

Con estas medidas en su contra, el expresidente no podrá postular a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el 12 de abril del 2026.