Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Economía

Confemin tras falta de acuerdo en el Congreso para ampliar el Reinfo: “El Estado quiere que sigamos ilegales"

Confemin manifestó su rechazo a la decisión del Congreso de postergar la votación del predictamen que buscaba extender la vigencia del Reinfo. Advierten nuevas protestas en noviembre si no se atienden sus demandas.

La Confemin volverá a salir a las calles en noviembre para buscar una nueva ampliación del Reinfo. Foto: Melissa Landa/LR
La Confemin volverá a salir a las calles en noviembre para buscar una nueva ampliación del Reinfo. Foto: Melissa Landa/LR

Con información de Melissa Landa - Urpi

La reciente decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de postergar el curso que tomará el proceso de formalización minera ha reavivado la indignación de gremios de la pequeña minería y minería artesanal como la Confemin. En declaraciones a La República, su presidente Máximo Franco Bequer, responsabilizó a las autoridades de mantenerlos en condición de ilegales.

“Hay intereses económicos que están buscando desaparecer la pequeña minería. En el fondo, el Estado quiere que sigamos ilegales en complicidad con las grandes mineras”, manifestó el dirigente antes de dejar Lima. Como se recuerda, los mineros artesanales estuvieron frente a la sede del Palacio Legislativo toda la semana para exigir la ampliación del Reinfo.

No obstante, los integrantes del grupo de trabajo que preside Víctor Cutipa optaron por crear una mesa técnica para continuar con el debate de esta norma hasta antes de culminar la legislatura. De esta forma, las demandas de la Confemin respecto a extender el registro hasta por cinco años más, reincorporar a los más de 50.000 mineros excluidos del Reinfo y revertir las concesiones ociosas, tendrán que esperar.

Confemin critica decisión del Congreso de no ampliar el Reinfo

Franco Bequer no dejó de hacer sentir su molestia frente a una nueva postergación del predictamen que buscaba prorrogar el plazo de formalización minera. En su opinión, la cuestión previa presentada por el congresista Eduardo Salhuana constituye un retroceso, ya que sigue dilatando una decisión que los perjudica.

"Nosotros estamos recontra molestos porque el Congreso, en lugar de resolver y avanzar, ha sometido a una cuestión previa. La responsabilidad es de las autoridades; en este caso, el Congreso tiene que dar leyes, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ellos nos tienen que hacer una ley para formalizarnos, pero no están haciendo nada, se olvidan de nuestro sector”, aseveró

En otro momento, el dirigente minero recalcó que el Reinfo debería extenderse hasta por cinco años más ante la ausencia de una ley integral que regule a la pequeña minería y minería artesanal. Y es que, el 31 de diciembre de este año finaliza la prórroga que ejecutó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), por lo que más de 50.000 mineros quedarían fuera del proceso de formalización.

Franco Bequer adelantó que en noviembre se retomarán las movilizaciones hacia el Congreso y señaló que aún no han sido invitados por el presidente de la Comisión de Energía y Minas para participar en la mesa técnica que abordará el destino de las normas relacionadas con la problemática de la MAPE.

Consultado sobre el impacto ambiental de la actividad que realizan los mineros informales, el dirigente de la Confemin defendió las prácticas del sector e informó que los pequeños mineros también aplican medidas de mitigación. Finalmente, se dirigió al titular del Minem para compartir el siguiente mensaje.

"Tiene que alinearse si quiere trabajar como ministro. Tiene que tener capacidad de diálogo; nosotros vamos a concretar una reunión con él y plantearle nuestras exigencias", sentenció.

Proceso de formalización minera a la deriva

En RPP Noticias, el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, cuestionó que el debate de la Comisión de Energía y Minas se haya centrado en ampliar el plazo del proceso de formalización minera. Según narró, aparecieron propuestas para una nueva prórroga de tres y cuatro años, así como de forma indefinida.

"Si vemos la discusión de los congresistas que representan los intereses de los mineros informales y que votaron ayer para que se siga debatiendo y que no se lleve a una mesa técnica, ellos no hablan de las peores condiciones en las que operan. Tampoco, hablan de mecanismos de seguridad o salud que enfrentan todos los días. Por eso, tenemos mineros muertos en estas operaciones. Solo hablan de extender un proceso que lleva 23 años", anotó.

Finalmente, criticó la falta de convencimiento del Congreso y del Poder Ejecutivo para resolver esta problemática que se ha convertido en un círculo de impunidad que favorece a la minería ilegal. Puso como ejemplo, que esta actividad ilícita ha crecido de forma desproporcionada en Puerto Inca, Huánuco.

