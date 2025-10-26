HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Congreso propone hasta 10 años de cárcel por usar pirotécnicos en protestas

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, presentó un proyecto de ley que propone penas de cárcel para quienes utilicen explosivos contra policías o civiles durante las manifestaciones.

Iniciativa plantea penas de 6 a 10 años de prisión por usar explosivos contra fuerzas del orden o personas durante manifestaciones. Foto: Difusión
El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, presentó un proyecto de ley que propone sancionar entre 6 y 10 años con cárcel el uso de pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante las protestas. La iniciativa busca castigar a quienes empleen estos materiales contra miembros de la Policía Nacional o contra civiles en una manifestación.

Según el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, presentado el viernes 24 de octubre, la medida tiene como objetivo “reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”.

PUEDES VER: Caso cócteles: un juez recién nombrado por la JNJ le pondrá el epitafio

El documento plantea incorporar un nuevo párrafo al Código Penal, el cual establece que “quien, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años”.

“Si se producen lesiones graves o muerte de personas como resultado de estas acciones, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años”, remarcan.

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros miembros de la bancada de Somos Perú, entre ellos Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi, José Bernardo Pazo Nunura y tres legisladores más.

PUEDES VER: Encuesta IEP: El 53% desaprueba que el Congreso designara a José Jerí como presidente del Perú

Cabe señalar que Héctor Valer pertenece al mismo partido que el presidente José Jerí. Durante las recientes protestas contra la gestión del nuevo mandatario, se registró el uso de pirotecnia por parte de algunos manifestantes.

El legislador advirtió que estos artículos, diseñados originalmente para celebraciones, se están utilizando actualmente como armas, no solo contra policías, sino también contra personal de serenazgo, periodistas, funcionarios públicos y transeúntes ajenos a las movilizaciones. Según el congresista, este tipo de agresiones se ha vuelto frecuente y representa un nuevo reto para la seguridad ciudadana.

