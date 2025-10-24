HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford sobre asesinato de 'Trvko': "Por la distancia (...) no existe la figura de legítima defensa"

La periodista de 'Arde Troya' respaldó a la familia del joven asesinado 'Trvko' y aseguró que las grabaciones respaldan que el policía Luis Magallanes no se encontraba acorralado.

Juliana Oxenford sobre muerte del joven rapero 'Trvko'. Foto: composición LR
En una nueva emisión del programa 'Arde Troya', la periodista Juliana Oxenford se refirió a la muerte del joven Eduardo Ruíz Sanz, músico conocido como 'Trvko', y que fue asesinado por el suboficial Luis Magallanes. La defensa del efectivo policial es que habría actuado en legítima defensa, sin embargo, gracias los videos que registraron el hecho se descartaría esta opción, según la conductora.

"Por la distancia que existía entre el músico y el policía, se entiende que no hay, no existe la figura de legítima defensa. Magallanes no puede salir a decir 'no lo que pasa es que se me vino toda la turba y estaba este chico que quiso exponerme a una situación peligrosa y yo no tuve otra alternativa que sacar mi arma de fuego y tener que defenderme'. Eso no sucedió", expresó Oxeford.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Agrego que todo esto se puede comprender gracias a las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima y por los videos grabados por las personas presentes en el lugar. "A 'trvko' lo mataron", agregó.

Asimismo, añadió que a pesar de que el peritaje balístico señale que la bala haya rebotado en el piso y luego impactado en el joven Eduardo Ruíz, igual es considerado homicidio, por lo que, para Juliana, le parece el colmo que el comandante general Óscar Arriola piense en hacerle un busto al suboficial Luis Magallanes.

La periodista también cuestionó que Arriola aún continúe liderando la PNP, pues ante eventos trágicos como la muerte de un ciudadano en manos de un policía, lo ideal es que el comandante general sea cambiado.

"¿Qué hace Arriola todavía como jefe máximo de la Policía? ¿por qué no lo sacan? Ante una situación de esta naturaleza inmediatamente un cambio, a él y al ministro del Interior, pero acá no pasa nada, como sucedía cuando Dina Boluarte gobernaba", aseguró la comunicadora, indicando que se debería a que es el mismo Gobierno con diferente títere.

