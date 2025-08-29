Victor Caballero, conocido como 'Curwen', vuelve a La República en septiembre con un nuevo programa político marcado por su estilo característico: frontal, explosivo y sin filtros. Tras posicionar su programa 'Brutalidad política' entre los más vistos de YouTube en Perú, según el top 10 de programas de noticias en vivo de DatatubeLatam, Caballero regresa con una propuesta que no busca agradar, sino provocar e incomodar al poder, y dar show para su público. Su labor periodística, además de las entrevistas que se han convertido en un éxito en las plataformas digitales, ha sido plasmada en dos reconocidos libros: 'Castillo, breve historia del Gobierno del Pueblo' (2023) y 'Mototaxi, auge y caída de Fuerza Popular' (2019).

Como creador de contenido y panelista de programas streaming, 'Curwen' ha consolidado su presencia en el ecosistema digital peruano con un estilo irreverente, divertido y espontáneo. Y ahora, podrás verlo a través de LR+, el canal digital de La República. Este nuevo espacio se suma a las propuestas consolidadas como 'Sin guion', conducido por Rosa María Palacios; 'Arde Troya', con Jualiana Oxenford; y 'Del hecho al dicho', de Jaime Chincha. La propuesta de 'Curwen', junto a la de nuestros reconocidos periodistas, forma parte de la renovada apuesta de La República por ampliar su cobertura rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú.

'Curwen' también destaca como creador de contenido y panelistas del programa 'Habla Good', emitido en el canal de YouTube 'Todo Good', que se acerca al medio millón de suscriptores.

