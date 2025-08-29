HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Streamers

Curwen regresa a La República: el controvertido conductor político estrenará un nuevo programa en septiembre

Víctor Caballero, ‘Curwen’, llega a LR+ con un nuevo programa tras el éxito de ‘Brutalidad política’, uno de los noticieros en vivo más vistos en YouTube.

Curwen en Brutalidad Política
Curwen en Brutalidad Política | Fuente: YouTube - Brutalidad Política

Victor Caballero, conocido como 'Curwen', vuelve a La República en septiembre con un nuevo programa político marcado por su estilo característico: frontal, explosivo y sin filtros. Tras posicionar su programa 'Brutalidad política' entre los más vistos de YouTube en Perú, según el top 10 de programas de noticias en vivo de DatatubeLatam, Caballero regresa con una propuesta que no busca agradar, sino provocar e incomodar al poder, y dar show para su público. Su labor periodística, además de las entrevistas que se han convertido en un éxito en las plataformas digitales, ha sido plasmada en dos reconocidos libros: 'Castillo, breve historia del Gobierno del Pueblo' (2023) y 'Mototaxi, auge y caída de Fuerza Popular' (2019).

Como creador de contenido y panelista de programas streaming, 'Curwen' ha consolidado su presencia en el ecosistema digital peruano con un estilo irreverente, divertido y espontáneo. Y ahora, podrás verlo a través de LR+, el canal digital de La República. Este nuevo espacio se suma a las propuestas consolidadas como 'Sin guion', conducido por Rosa María Palacios; 'Arde Troya', con Jualiana Oxenford; y 'Del hecho al dicho', de Jaime Chincha. La propuesta de 'Curwen', junto a la de nuestros reconocidos periodistas, forma parte de la renovada apuesta de La República por ampliar su cobertura rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú.

'Curwen' también destaca como creador de contenido y panelistas del programa 'Habla Good', emitido en el canal de YouTube 'Todo Good', que se acerca al medio millón de suscriptores. Este espacio se ha posicionado como uno de los pódcast más influentes del país, consolidando su presencia en el ecosistema digital peruano con un estilo irreverente, divertido y espontáneo.

Este nuevo espacio se suma a la destacada programación del canal oficial LR+, que ya cuenta con propuestas consolidadas como 'Sin guion', conducido por Rosa María Palacios; 'Arde Troya', con Jualiana Oxenford; y 'De hecho al dicho', de Jaime Chincha.

La propuesta de 'Curwen', junto a la de los otros reconocidos conductores, forma parte de la renovada apuesta de La República por ampliar su cobertura rumbo a las Elecciones Generales 2026 en Perú.

Notas relacionadas
Curwen quiere reemplazar a Cristian Domínguez para el remake de 'Mi amor el wachiman' y Pelao' Good lo ilusiona: "Lo iban a contactar"

Curwen quiere reemplazar a Cristian Domínguez para el remake de 'Mi amor el wachiman' y Pelao' Good lo ilusiona: "Lo iban a contactar"

LEER MÁS
Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

LEER MÁS
Curwen abriría cuenta de Kick para generar ingresos como otros streamers peruanos: "Todo mi día"

Curwen abriría cuenta de Kick para generar ingresos como otros streamers peruanos: "Todo mi día"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

LEER MÁS
Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

LEER MÁS
Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

LEER MÁS
Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Streamers

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota