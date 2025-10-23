En el programa ‘Sin guion’ del día de hoy, Rosa María Palacios habló sobre la reciente aprobación del pedido de confianza del gabinete de Ernesto Álvarez, que obtuvo 79 votos a favor y 15 en contra, e hizo una serie de cuestionamientos al discurso “conciliador” del premier, quien reiteró en la necesidad de promover la “unidad nacional”. “Sabemos que el señor primer ministro tuvo que borrar su cuenta de X, en la que terruqueó a los jóvenes que salieron a marchar, así que cómo se le podría creer cuando habla de reconciliación nacional… Y no solo eso, sino que miente y llama dictador a Martín Vizcarra por haber cerrado el Congreso, pero quien realmente lo fue es Alberto Fujimori”, dijo la periodista y agregó que con esta acusación Álvarez estaría yendo en contra de la neutralidad electoral, aunque obviamente sería una estrategia suya para ganar votos en el Parlamento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por otro lado, mencionó que, a partir del estado de emergencia decretado el día de ayer, se estaría buscando reprimir las marchas, por ejemplo la de este sábado 25 de octubre convocada tras el asesinato de Eduardo Ruiz. “Estamos hablando en el fondo de una declaratoria de estado de emergencia para impedir que la sociedad proteste contra el abuso de poder y la inseguridad que vivimos”, cuestionó Palacios y pidió a la vez al ministro del Interior que se debería investigar y revelar quiénes son esos presuntos manifestantes vistos con armas intentando atacar a la policía, ya que, al parecer, serían “infiltrados”.

TE RECOMENDAMOS ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la conductora de 'Sin guion' dio su opinión con respecto al desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) frente a la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. “Quieren destituirla lo antes posible porque Tomás Gálvez, que llegó para quedarse, sabemos el papel importante que juega para el pacto de poder, y una muestra de esto es mandar al archivo la denuncia por violación en contra del presidente José Jerí”, criticó fuertemente la periodista. Así también, explicó en contraparte la situación de Dina Boluarte, quien salió beneficiada tras la reciente decisión del Poder Judicial al rechazar el pedido de impedimento de salida del país por el caso cirugías.

Para finalizar, aprovechó en interactuar con el público y responder a sus preguntas. Entre una de ellas, aclaró el panorama electoral y el #PorEstosNo señalando que ninguno de los diez partidos (Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado) ha honrado el voto del país. “El 95% del Perú desaprueba la acción del Congreso, lo que debería llevarlos a cambiar su conducta; sin embargo, ellos responden sacando más leyes para favorecer a los delincuentes”, agregó Rosa María Palacios y enfatizó en la importancia de escoger bien en las próximas elecciones.