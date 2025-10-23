HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Rosa María Palacios sobre premier Ernesto Álvarez: “Habla de reconciliación quien antes terruqueó a los manifestantes”

La periodista cuestionó el discurso “conciliador” del primer ministro tras la aprobación de la confianza al gabinete y lo acusó de mentir y vulnerar la neutralidad electoral. Además, criticó el desacato de la JNJ frente a la reposición de Delia Espinoza.


RMP critica el discurso de Álvarez y acusa de manipulación política. Foto: composición LR
RMP critica el discurso de Álvarez y acusa de manipulación política. Foto: composición LR

En el programa ‘Sin guion’ del día de hoy, Rosa María Palacios habló sobre la reciente aprobación del pedido de confianza del gabinete de Ernesto Álvarez, que obtuvo 79 votos a favor y 15 en contra, e hizo una serie de cuestionamientos al discurso “conciliador” del premier, quien reiteró en la necesidad de promover la “unidad nacional”. “Sabemos que el señor primer ministro tuvo que borrar su cuenta de X, en la que terruqueó a los jóvenes que salieron a marchar, así que cómo se le podría creer cuando habla de reconciliación nacional… Y no solo eso, sino que miente y llama dictador a Martín Vizcarra por haber cerrado el Congreso, pero quien realmente lo fue es Alberto Fujimori”, dijo la periodista y agregó que con esta acusación Álvarez estaría yendo en contra de la neutralidad electoral, aunque obviamente sería una estrategia suya para ganar votos en el Parlamento. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por otro lado, mencionó que, a partir del estado de emergencia decretado el día de ayer, se estaría buscando reprimir las marchas, por ejemplo la de este sábado 25 de octubre convocada tras el asesinato de Eduardo Ruiz. “Estamos hablando en el fondo de una declaratoria de estado de emergencia para impedir que la sociedad proteste contra el abuso de poder y la inseguridad que vivimos”, cuestionó Palacios y pidió a la vez al ministro del Interior que se debería investigar y revelar quiénes son esos presuntos manifestantes vistos con armas intentando atacar a la policía, ya que, al parecer, serían “infiltrados”.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la conductora de 'Sin guion' dio su opinión con respecto al desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) frente a la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. “Quieren destituirla lo antes posible porque Tomás Gálvez, que llegó para quedarse, sabemos el papel importante que juega para el pacto de poder, y una muestra de esto es mandar al archivo la denuncia por violación en contra del presidente José Jerí”, criticó fuertemente la periodista. Así también, explicó en contraparte la situación de Dina Boluarte, quien salió beneficiada tras la reciente decisión del Poder Judicial al rechazar el pedido de impedimento de salida del país por el caso cirugías. 

PUEDES VER: Juliana Oxenford ante candidatura de Keiko: "Así pongan a Pikachu o Bob Esponja a su lado, igual perdería"

lr.pe

Para finalizar, aprovechó en interactuar con el público y responder a sus preguntas. Entre una de ellas, aclaró el panorama electoral y el #PorEstosNo señalando que ninguno de los diez partidos (Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado) ha honrado el voto del país. “El 95% del Perú desaprueba la acción del Congreso, lo que debería llevarlos a cambiar su conducta; sin embargo, ellos responden sacando más leyes para favorecer a los delincuentes”, agregó Rosa María Palacios y enfatizó en la importancia de escoger bien en las próximas elecciones.

Notas relacionadas
Estado de emergencia en Lima y Callao: presidente José Jerí declara esta medida por 30 días

Estado de emergencia en Lima y Callao: presidente José Jerí declara esta medida por 30 días

LEER MÁS
José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

LEER MÁS
Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025