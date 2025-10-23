HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza ante desacato de la JNJ: “El poder está desesperado por limpiar su terreno antes de las elecciones”

La fiscal Delia Espinoza acusó a la JNJ de estar “acumulando delitos” al desacatar la orden de su reposición y que también juega en pared con el Congreso para desaparecerla de la Fiscalía.


Delia Espinoza estuvo el día de hoy en ‘Arde Troya’.
Delia Espinoza estuvo el día de hoy en 'Arde Troya'.

La fiscal Delia Espinoza fue entrevistada por Juliana Oxenford en la edición del día de hoy de ‘Arde Troya’ y comentó todo lo relacionado con el desacato de la Junta Nacional de Justicia frente a su reposición dentro de la Fiscalía de la Nación. “La JNJ, al abrirme este procedimiento administrativo y al mantener mi suspensión en claro desacato de la orden judicial, está acumulando delitos”, reclamó Espinoza y enfatizó en que el motivo de este intento de destitución sería que los son parte del poder “se encuentran desesperados por las próximas elecciones y lo que quieren es limpiar su terreno para poder presentarse como personas que no tienen ningún cuestionamiento legal”.

Además, Espinoza señaló que esta actitud de parte de la JNJ tendría un trasfondo más que claro y que estaría “jugando en pared con el Congreso de la República”, ya que en lo que respecta a sus denuncias actúan rápidamente, pero con otras no sucedería lo mismo. ¿Por qué tienen miedo de que yo regrese si soy la legítima fiscal de la Nación?, y ¿por qué se sienten más cómodos con el señor Tomás Gálvez?, cuestionó la fiscal y así también deslizó, junto con Juliana Oxenford, un encuentro entre el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y el fiscal interino, lo que resulta “muy extraño”, salvo que ellos dos tengan una muy buena amistad.  

En cuanto a qué pasará con su situación y si retomaría el mando del Ministerio Público pese a la negativa de la JNJ, Delia Espinoza manifestó: “Voy a volver pronto porque, como se dice deportivamente, la pelota pasa a la cancha del Poder Judicial y el señor juez constitucional no puede permitir que se le falte el respeto y se saque la vuelta, literalmente, a su orden, que no amerita mayor interpretación”, y dejó en claro que ella en ningún momento ejerció ilegalmente el cargo ni cometió irregularidades, pero aun así la JNJ se tomó la atribución de suspenderla y ahora de no reponerla cuando ni siquiera está dentro de sus funciones. 

Por otro lado, Oxenford le recordó el hecho de que el Congreso no la quiere y que la considera incluso una “caviar”. “Me dicen terrorista y caviar, pero si yo he presentado también denuncias constitucionales contra el señor Pedro Castillo, lo que me haría de izquierda, y lo mismo con Martín Vizcarra. Yo persigo el delito, no a la persona por ser lo que es, y con todo esto se puede ver que me están haciendo un cargamontón, pero voy a seguir luchando porque soy una mujer de derecho y, sobre todo, tengo la conciencia limpia, que es lo más importante”, respondió Espinoza de manera contundente.

En la parte final de la entrevista, Delia Espinoza alertó de que “estamos en camino a un golpe de Estado o dictadura debido a que se viene avasallando tanto el Estado de derecho como la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Público” por parte de la JNJ de manera sistemática”; sin embargo, el Congreso les archiva todos los casos por esos delitos cometidos, lo que sería prueba de una estrategia conjunta. "¿Al país qué le conviene: una fiscal que sea objetiva y persiga el delito o un fiscal de la Nación que simplemente diga que no va a investigar a nadie y que guarde las cosas?", concluyó la fiscal. 

