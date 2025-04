El expresidente Ollanta Humala se pronunció por primera vez tras la sentencia de 15 años en su contra emitida por el Poder Judicial, en la que expresó su rechazo a la decisión y defendió la situación de asilo en la que se encuentra su esposa Nadine Heredia en Brasil. Cabe recalcar que la expareja presidencial fue hallada culpable por de recibir dinero ilícito de Venezuela y la empresa brasilera Odebrecht en las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011.

"El asilo que Brasil ha dado a Nadine y a mi hijo, es un acto político y humanitario, amparado en el derecho internacional, que agradezco. Mi familia no merece este ensañamiento que utiliza a los organismos de justicia para una persecución política. Ya una vez, en un fallo inconstitucional, mis hijos se quedaron sin padre y sin madre, otra vez, no. Seguiremos defendiendo nuestra inocencia y honor con pruebas, como se hace en un estado de derecho que se respete", se lee en X.

X de Ollanta Humala.

Sin embargo, el fiscal Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, afirmó último 20 de abril para Panorama, que la sanción contra Humala y Heredia se llevó dentro del marco del debido proceso y descartó una persecución política. "Hubo un proceso que ha sido de público conocimiento, en los cuales los abogados de los acusados han hecho el uso del derecho a la defensa, han podido preguntar a los testigos presentados por el Ministerio Público. Todo se ha llevado dentro de la observancia del debido proceso, aquí no ha habido ninguna persecución política", sostuvo.

Otra de las personas que se pronunció sobre la situación de Ollanta, fue su hermano, Antauro Humala, quien descartó cualquier probabilidad de visitar al expresidente quien se encuentra en el Penal de Barbadillo, junto a Toledo y Pedro Castillo. "Es imposible que lo visite, porque no visito traidores, no visito ladrones. Yo puedo visitar rebeldes; él no fue rebelde, él no está en la cárcel por rebelde, está en la cárcel por ladrón", puntualizó.

Ollanta Humala: Transparencia Internacional rechaza asilo otorgado por el gobierno de Brasil a Heredia

El asilo político otorgado por el Gobierno del presidente Lula a Nadine Heredia ha generado críticas y reacciones en el ámbito internacional. En esta ocasión, la organización no gubernamental Transparencia Internacional - Brasil cuestionó con firmeza esta decisión y la calificó como un acto que promueve la impunidad y debilita los esfuerzos contra la corrupción en la región.

Nadine Heredia, quien fue condenada junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, ingresó a la embajada de Brasil en Lima el martes 15 de abril, poco antes de que se dictara la sentencia, y fue trasladada a Brasilia al día siguiente en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña.