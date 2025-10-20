Infracción a la neutralidad: Carlincatura retrata cómo una exautoridad habría usado su cargo para hacer campaña política

Carlicatura de hoy, lunes 20 de octubre, solo la neutralidad política previo a las elecciones 2026. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, lunes 20 de octubre, retrata cómo una exautoridad edil habría infringido la neutralidad electoral mientras ejercía sus funciones para hacer campaña política previo a las Elecciones Generales 2026. La caricatura grafica como el presidente de una entidad advierte sobre estas infracciones, mientras que un político está dando un discurso antes cientos de personas.

