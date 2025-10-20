Infracción a la neutralidad: Carlincatura retrata cómo una exautoridad habría usado su cargo para hacer campaña política
La caricatura muestra como un presidente de una institución advierte sobre las infracciones cometidas ante la neutralidad, mientras que un político brinda un discurso ante cientos de personas usando su excargo.
La Carlincatura de hoy, lunes 20 de octubre, retrata cómo una exautoridad edil habría infringido la neutralidad electoral mientras ejercía sus funciones para hacer campaña política previo a las Elecciones Generales 2026. La caricatura grafica como el presidente de una entidad advierte sobre estas infracciones, mientras que un político está dando un discurso antes cientos de personas.
Caricatura política de Carlincatura del 20 de octubre de 2025