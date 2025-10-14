El JEE de Lima Centro abrió un informe contra Rafael López Aliaga tras la participación de niños en evento de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Foto: Composición LR/ Difusión/ YouTube de Rafael López Aliaga

El JEE de Lima Centro abrió un informe contra Rafael López Aliaga tras la participación de niños en evento de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Foto: Composición LR/ Difusión/ YouTube de Rafael López Aliaga

Un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro concluyó que Rafael López Aliaga "habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral" por la participación de niñas y niños, así como por otros hechos, durante un evento organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el último domingo 12 de octubre. En dicho acto se realizó la llamada 'Rendición de cuentas 2025', donde se esperaba que el exalcalde de Lima expusiera temas relacionados con la ejecución presupuestal, las acciones desarrolladas durante su gestión y los logros alcanzados en su mandato.

Sin embargo, durante el evento transmitido por YouTube y Facebook, su accionar "habría favorecido la imagen representativa de la organización política Renovación Popular, a la cual está afiliado y por la que fue electo para ejercer su cargo actual", según indica el informe obtenido en exclusiva por Ideleradio, al que también tuvo acceso La República.

¿En qué se basa el informe del JEE para concluir que Rafael López Aliaga infringió el principio de neutralidad electoral?

La resolución del JEE de Lima Centro contra Rafael López Aliaga se sustenta en una serie de acciones realizadas durante el evento mencionado de la MML. Una de ellas fue la aparición de alusiones a 'Porky' durante la transmisión —apodo con el que el propio López Aliaga se ha identificado—, en la que se mostraban carteles con frases como "Porky es clave", acompañadas de la imagen del conocido dibujo animado. Asimismo, tras la presentación de un video con los resultados de la gestión municipal, se observa en la transmisión que López Aliaga sube al escenario mientras los asistentes coreaban arengas como "Porky sí cumple". Luego, se escuchan barras con la consigna "Porky es del pueblo".

Las conclusiones del informe del JEE de Lima Centro contra Rafael López Aliaga. Foto: JEE de Lima Centro

Por otra parte, el documento también toma en cuenta la aparición de un niño en el escenario, quien le cantó una canción al exburgomaestre. Según el informe, este acto habría sido planificado, ya que se observó una marca en el escenario que indicaría el punto exacto donde el menor debía ubicarse. Antes de retirarse, el niño le agradece por las obras ejecutadas en su distrito y le dice: “Dios le bendiga siempre, mi futuro presidente”. Como se sabe, Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima y, al parecer, postularía a las elecciones generales de 2026.

A partir de ese momento, se escucharon vítores dirigidos a Rafael López Aliaga: “Porky presidente, Porky presidente, Porky presidente, Rafael presidente, Rafael presidente”. Luego, aparecieron otros tres menores de edad que también agradecieron al exalcalde y expresaron su deseo de que sea el próximo presidente del Perú. Según el informe, todas estas intervenciones no habrían sido espontáneas, sino más bien planificadas, ya que las y los niños portaban micrófonos inalámbricos adheridos a su vestimenta. Además, se indicó que “la pauta de su discurso estuvo convenientemente elaborada” y que el escenario mostraba destellos celestes, color asociado a la organización política Renovación Popular. Al parecer, todas estas acciones habrían tenido como propósito favorecer al partido que actualmente lidera.

Puntos por los cuales se basó el informe del JEE de Lima Centro. Foto: JEE de Lima Centro

Finalmente, se cuestionó que Rafael López Aliaga haya compartido en su cuenta personal de Facebook contenido relacionado con su participación en el programa 'El valor de la verdad', en el que hizo alusión a su eventual candidatura en las próximas elecciones presidenciales. En los próximos días, deberá presentar sus descargos ante el informe emitido en su contra.

Rafael López Aliaga dijo con anterioridad que no renunciaría a la alcaldía de Lima

En una entrevista concedida al programa 'Cuarto poder', Rafael López Aliaga afirmó que no renunciaría a la alcaldía de Lima y que permanecería el tiempo correspondiente que exige este cargo público. “Yo soy una persona de palabra. Si entro por cuatro años —que me parecen pocos, dicho sea de paso—, debería poder reelegirse al alcalde si hace una buena gestión (...). Aseguro que me quedo los cuatro años”, declaró en ese momento.