Francisco Sagasti sobre José Jerí: "No es una salida real si se mantienen las normas que han llevado a la cástrofe"

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció sobre la actual crisis política que afronta el Perú luego de que José Jerí asumiera la presidencia tras la vacancia del Congreso contra Dina Boluarte. "El cambio presidencial abre un oportunidad para enmendar el rumbo y devolverle a la ciudadanía la tranquilidad, la confianza y esperanza", dijo.

En ese sentido, Sagasti comentó que "la desconfianza en nuestras autoridades nos hace ver el futuro con angustia y desazón" en el marco de la inseguridad ciudadana. De igual manera, instó a los ciudadanos a mantener la "calma, ecuanimidad y pensar en el país". Sin embargo, criticó que la vacancia contra Boluarte haya demorado y aseguró que la designación como Jerí al mando del Perú "no es una salida" si se continúan las normas que llevaron al país a esta situación de la ola criminalidad.

"Demandemos soluciones y respuestas concretas a todas nuestras autoridades, ejerciendo nuestros derechos ciudadanos con firmeza y sin violencia. El largamente postergado recambio presidencial no es una salida real si se mantienen las normas y prácticas que nos han llevado a una catástrofe de inseguridad y desgobierno", expresó.

"La corrupción, el interés mezquino y el desprecio a la ciudadanía que han mostrado algunas autoridades en el Congreso y el Ejecutivo, ambos con los niveles más bajos de aprobación ciudadana en la historia peruana, deben dar paso a una nueva actitud de las máximas autoridades gubernamentales", agregó.

Francisco Sagasti a José Jerí: "Debe nombrar un gabinete con personas intachables"

En su mismo post de X (antes Twitter), Sagasti recomendó a Jerí "nombrar un gabinete ministerial de personas intachables, con experiencia y conocimiento, y con un firme compromiso democrático y de amplio diálogo con todos los sectores de la ciudadanía". Sin embargo, desde que asumió la presidencia, Jerí no ha nombrado a su primer ministro y al gabinete.

En tanto, el expresidente recomendó al nuevo Gobierno que su primera tarea debe ser iniciar la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen en todas sus manifestaciones, "y especialmente el sicariato que asesina por encargo y sin reparo".

"Esto requiere reformar en las fuerzas del orden, incluyendo una limpieza personal cuyo comportamiento acentúa la desconfianza ciudadana", instruyó.