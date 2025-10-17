HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
Política

César Sandoval, exministro de Dina Boluarte, busca ir al Senado con partido de César Acuña: "APP tiene su voto duro"

Durante su visita a La Libertad, Sandoval confirmó su precandidatura al Senado y mostró su apoyo a César Acuña, asegurando que APP tiene un "sólido respaldo popular" en el norte.

César Sandoval confirmó su precandidatura al Senado ante La República | Foto: Yolanda Goicochea / URPI-LR
César Sandoval confirmó su precandidatura al Senado ante La República | Foto: Yolanda Goicochea / URPI-LR

Tras su paso por el Gobierno de Dina Boluarte, César Sandoval, exministro de Transportes y Comunicaciones y militante de Alianza para el Progreso (APP), anunció que buscará ocupar un escaño en el Senado. En declaraciones a La República, durante su visita a la sede del partido de César Acuña en La Libertad, el exministro afirmó que su objetivo es participar en las próximas elecciones generales.

“Sí, estoy precisamente aquí en La Libertad porque me he reunido con los líderes del partido, con el presidente del partido, y han revisado mi expediente. Participaré en la decisión que tomen los delegados de acuerdo con el programa electoral nacional, y presentaré mi precandidatura al Senado por la región La Libertad”, declaró.

Sandoval expresó su lealtad hacia los jefes que ha tenido en su carrera política: Dina Boluarte y César Acuña. Tuvo palabras de respaldo para la exmandataria, recientemente vacada por el Congreso de la República y con registros históricos de desaprobación ciudadana: “Creo que generar desestabilización, dar un salto al vacío y provocar que las inversiones se espanten le hace mucho daño al país, sobre todo cuando tenemos una democracia precaria. En los últimos años, hemos tenido más de seis presidentes”, sostuvo.

Respecto a Acuña, líder de APP que recientemente anunció su renuncia como gobernador regional de La Libertad para tentar nuevamente la presidencia, Sandoval aseguró que el político mantiene apoyo popular en el norte del país, pese a las críticas por sus constantes ausencias en el cargo —más de 100 días fuera del puesto—. “Si tenemos una mesa con 40 candidatos, imagínese usted esa mesa con 40 candidatos, ¿quién está en mejores condiciones? Le pregunto al Perú entero: si pasan a la segunda vuelta Keiko (Fujimori) y (César) Acuña, ¿por quién votaría? Y si pasan López Aliaga y César Acuña, ¿por quién votaría? En La Libertad tenga la plena seguridad de que, frente a 40 candidatos, Alianza para el Progreso tiene su voto duro, su voto fuerte, y va a ganar las elecciones”, afirmó.

No es el único exministro de Boluarte que busca participar en las próximas elecciones

Al igual que Sandoval, Juan José Santiváñez, exministro del Interior y de Justicia durante el gobierno de Dina Boluarte, anunció que participará como candidato en los próximos comicios. A través de un video promocional, Santiváñez confirmó su participación en la contienda electoral con el mensaje: “Basta, quienes protegen a la patria merecen respeto. Yo estoy aquí para ellos”. Con esa frase, el exfuncionario dio inicio a su campaña, centrada en un discurso de respaldo y defensa hacia la Policía Nacional.

El anuncio se produjo apenas dos semanas después de su renuncia al Ministerio de Justicia, presentada el 1 de octubre, cuando el Congreso se preparaba para debatir una moción de censura en su contra. Con su dimisión, Santiváñez no solo evitó una eventual destitución, sino que también cumplió con el requisito legal para postular a un cargo público en las elecciones generales de 2026. Semanas antes, ya se habían registrado pintas con su nombre en distintas zonas del país, con colores asociados al partido APP.

Otros exministros de Boluarte también podrían sumarse al proceso electoral. Cabe mencionar que César Vásquez, exministro de Salud; Morgan Quero, extitular de Educación; y Jorge Montero Cornejo, exministro de Energía y Minas, cuentan con afiliaciones partidarias a Alianza para el Progreso (APP), Ciudadanos por el Perú (CPP) y Acción Popular, respectivamente.

