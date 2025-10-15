José Jerí dice que solo hay un civil herido, pero la prensa registra al menos siete víctimas de la represión policial

Durante su intervención en la red social X (antes Twitter), José Jerí afirmó: “(Tenemos) 49 policías y 1 civil heridos”, al informar sobre las cifras de afectados por la violencia registrada durante las marchas ciudadanas convocadas contra su Gobierno y el Congreso de la República. Sin embargo, reportes periodísticos señalan que el número de civiles heridos sería mayor, estimando al menos siete afectados hasta el cierre de esta edición. Instantes después de publicado este artículo, el presidente actualizó la información y reconoció que hay 20 civiles heridos.

Dentro de los heridos, al menos dos son periodistas. Gabriel García, fotoperiodista de Ojo Público, fue agredido por agentes policiales mientras cubría la movilización. Según informó el medio para el que trabaja, García fue empujado contra las rejas y cayó al suelo. Por su parte, el reportero independiente Juan Mandamiento también denunció haber sido víctima de diversas agresiones por parte de los efectivos policiales.

Noticia en desarrollo...