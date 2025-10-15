Congresista Jaime Quito busca destituir a José Jerí: "Se volverá a debatir una moción de censura a la mesa directiva"

Jaime Quito ha sido un claro opositor al Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Congreso

El congresista Jaime Quito Sarmiento, representante de la Bancada Socialista, ha anunciado su intención de presentar una moción de censura contra la actual Mesa Directiva, lo que incluye al actual presidente Jose Jerí, argumentando que el nuevo Gobierno es más de lo mismo y buscaría blindar a la vacada Dina Boluarte.

El parlamentario confirmó que ya se encuentra trabajando en la recolección de firmas necesarias para sustentar la iniciativa, asegurando que "se volverá a debatir una moción de censura a la Mesa Directiva".

Quito Sarmiento dirigió duras críticas al nuevo gabinete ministerial, liderado por el premier Ernesto Álvarez, calificándolo como parte de una "repartija de poder" entre las bancadas del Congreso, y sostuvo que esta conformación no representa un cambio real para el país.

El congresista anticipó que no otorgará el voto de confianza al nuevo equipo ministerial, señalando que el Gobierno no muestra voluntad para enfrentar los principales problemas de la ciudadanía, como la inseguridad.

"No hay lucha contra la delincuencia ni propuestas serias. Solo propaganda y repartija", declaró Quito, añadiendo que José Jerí formó parte del pacto dentro del Congreso que aprobó las leyes "pro-crimen".

Acusaciones de acuerdo entre Bloques

Según el congresista, el nombramiento del nuevo gabinete no es resultado de una búsqueda de conciliación o diálogo con la ciudadanía, sino de un acuerdo entre los bloques parlamentarios mayoritarios.

Quito también cuestionó la actitud del nuevo primer ministro, Ernesto Álvarez, acusándolo de tener una actitud provocadora hacia los sectores que promueven manifestaciones, lo que, a su juicio, envía un mensaje de confrontación en lugar de diálogo. Finalmente, criticó que algunos de los ministros nombrados son "reciclados" de gestiones anteriores.

La presentación formal de la moción se espera en los próximos días, una vez que el congresista Quito logre reunir las firmas necesarias para llevar la iniciativa a debate en el Pleno.