Juliana Oxenford: “El nuevo gabinete no es el problema más grave, sino tener a José Jerí como presidente”

En la última edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford dio inicio al programa dando algunos detalles del paro nacional del día de hoy y, sobre todo, resaltando la valentía de los jóvenes de la llamada generación Z, quienes tienen como uno de sus principales motivos para salir a marchar la indignación por la creciente criminalidad dentro del Perú y la corrupción dentro del Gobierno y el Congreso. “Si bien la inseguridad es uno de los principales problemas, se suma la gran inestabilidad política, la cual se ha visto incrementada con la designación de Jerí como presidente del país”, comentó la periodista. “Salir a marchar es un derecho constitucional y la policía no te puede disparar perdigones ni tirar bombas lacrimógenas”, añadió e hizo énfasis en la necesidad de garantizar el respeto a las protestas pacíficas en el contexto de la crisis actual.

Asimismo, Juliana Oxenford cuestionó la entrada de José Jerí al Gobierno no solo por la polémica generada por sus “misóginos tuits” y el contenido que seguía dentro de su cuenta de Instagram, sino sobre todo por las denuncias presentadas en su contra, entre ellas la de un presunto abuso sexual en el año 2024, la cual fue archivada antes de que asuma la Presidencia. Así también, según señaló la conductora de ‘Arde Troya’, el hecho de que Jerí sea el nuevo mandatario no es pura coincidencia, ya que todo sería “parte de un plan” para continuar en la misma línea del anterior Gobierno. “Por más que Jerí sea el presidente, acá el que sigue gobernando es el pacto (fujimoristas, acuñistas y Vladimir Cerrón), agregó”.

Por otro lado, hizo un análisis de algunos de los miembros del llamado gabinete de transición y reconciliación, el cual está conformado por 14 hombres y tan solo 4 mujeres, lo que da cuenta de una “evidente falta de equidad de género”, cuestionó Oxenford. Como se dio a conocer, entre sus representantes se encuentran Denisse Miralles (MEF), César Francisco Díaz (Mindef), Jorge Figueroa (Minedu), Vicente Tiburcio (Mininter), quien sería uno de los rescatables dentro del grupo para la periodista; y también el primer ministro Ernesto Álvarez, cuestionado por sus calificaciones en las que desacredita las protestas y a sus organizadores (la generación Z). Sin embargo, para Juliana, el problema más grave no es el nuevo gabinete, sino tener a José Jerí como presidente de la República.

En la sección final del programa, la periodista entrevistó a Nora Bonifaz, fundadora del partido Somos Perú, quien partió señalando que tanto el nuevo gabinete como José Jerí “son más de lo mismo”. Además, acusó directamente al presidente de la República de ser un títere del Congreso y de Patricia Li, actual lideresa de Somos Perú, que vendría a ser la madre política de Jerí y quien movería los hilos dentro de la agrupación política. “Tener esa personalidad de ser un títere que trabaja en función de los intereses del Congreso es algo sumamente peligroso para la democracia del país”, alertó Bonifaz.