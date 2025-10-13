Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

Rafael López Aliaga dijo que no postularía a las Elecciones 2026. Sin embargo, renunció al cargo de alcalde de Lima. Foto: MML

Rafael López Aliaga dijo que no postularía a las Elecciones 2026. Sin embargo, renunció al cargo de alcalde de Lima. Foto: MML

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, renunció a su cargo en el municipio de Lima. Esto, pese a que, en octubre del 2022, durante una entrevista para el programa Sin Medias Tintas, descartó que postularía a las Elecciones Generales 2026, luego de haber sido elegido como titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En una conversación con el periodista Christian Hudtwalcker, el 9 de octubre del 2022, días después de que se realizó las elecciones municipales a nivel nacional, López Aliaga aseguró que "su palabra vale oro" al soslayar la posibilidad de ser candidato presidencial por Renovación Popular.

"¿Usted no va a ser candidato a la presidencia del 2026?", preguntó Hudtwalcker. Ante ello, el burgomaestre respondió. "No y coma, por qué, por el bien del Perú. Date cuenta, tenemos una mafia internacional metida en nuestro país donde, en mi opinión, el plan es que esto sea Venezuela o Cuba, lo he dicho mil veces y repito lo mismo".

Sin embargo, a pesar de que el periodista volvió a consultarle al alcalde de Lima las razones por las que no postularía a las Elecciones 2026, López Aliaga mencionó que es "por el bien de mi país".

"Quiero entender. Usted me decía, no va a ser candidato al 2026, ¿por qué?", insistió Hudtwalcker. "Por el bien de mi país, hermano. Tiene que haber una coalición de partidos demócratas, donde sí veo que se puede poner lo respetable de Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza (País), Renovación (Popular), un frente", dijo.

Rafael López Aliaga dijo que no postularía a las Elecciones: "Mi palabra vale oro"

Cuando el periodista le consultó a López Aliaga respecto a la persona que encabezaría la alianza que propuso para las Elecciones 2026, López Aliaga le comentó que la lideresa fujimorista había comentado, según él, que tampoco sería candidata. El entrevistador le refutó al recordarle que ella "declaró varias veces" ese anuncio. Ante eso, el burgomaestre recalcó nuevamente que no postularía.

"Bueno, yo cuando doy mi palabra, mi palabra vale oro, eso lo sabe cualquier persona", aseguró.