Dina Boluarte se corre de la Fiscalía por caso Cofre: no asistirá a declarar por supuesto blindaje a Vladimir Cerrón

La presidenta Dina Boluarte no asistirá a su citación hecha por el Ministerio Público en relación al caso Cofre, en el cual se le acusa de haber ayudado a escapar al prófugo Vladimir Cerrón del condominio Mikonos en Asia. De acuerdo con su abogado Juan Carlos Portugal, la ausencia de la mandataria a la citación habría sido anunciada a la Fiscalía el día de ayer, debido a que viajó a Chalhuanca, Apurímac, de acuerdo a fuentes cercanas a Palacio de Gobierno.

En la misma publicación de Portugal, indica que han presentado una apelación sobre el control de plazo el 18 de febrero y que aún no ha sido resuelta por la instancia recursal correspondiente.

No es la primera vez que Dina Boluarte no acude a declarar por el caso Cofre, el último 15 de enero la mandataria tampoco se acercó a la institución. Al respecto, su defensa legal indicó lo siguiente: "No es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos (al Ministerio Público) que nos convoque dentro del plazo, y no lo hizo. Por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos".

Cabe precisar, que Boluarte sí se acercó al Ministerio Público el 24 de febrero para responder 50 preguntas durante casi cinco horas en relación con presuntos actos ilícitos vinculados al Programa Qali Warma, cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inlusión Social (Midis).

Dina Boluarte y el caso Cofre

El término "cofre" hace referencia a un vehículo presidencial de alta gama asignado a la mandataria. La investigación se centra en la posible utilización del "Cofre" para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia. Se han revelado testimonios y documentos que sugieren que el vehículo presidencial pudo haber sido utilizado para trasladar a Cerrón, lo que ha generado sospechas sobre la complicidad de la presidenta en su evasión.