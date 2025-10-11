HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     
Sociedad

¿Es viable propuesta que José Jerí hizo a transportistas de recompensar económicamente a delincuentes para que delaten a sus cabecillas? Experto responde

José Jerí, actual presidente de la República, se reunió con dirigentes de transportistas para evaluar acuerdos que permitan combatir la ola de criminalidad que está viviendo el país.

José Jerí se reunió con dirigentes transportistas para discutir las propuestas a implementar con el fin de combatir la ola de criminalidad en el país.
José Jerí se reunió con dirigentes transportistas para discutir las propuestas a implementar con el fin de combatir la ola de criminalidad en el país. | Foto: Composición LR/ Sebastián Blanco Salazar/ Andina

El nuevo presidente de la República, José Jerí, se reunió con dirigentes de diversos gremios de transportistas para plantear propuestas y estrategias de seguridad para combatir la ola de sicariato y extorsión que afecta al país. Tras el encuentro, se abordaron diversos temas y acuerdos, entre los que destacan la creación de una unidad especializada de la Policía y el compromiso del Congreso de modificar las leyes contra el crimen.

Sin embargo, hubo una propuesta que llamó particularmente la atención: la que habría planteado Jerí sobre recompensar económicamente a delincuentes que brinden información para delatar a los cabecillas de sus organizaciones criminales, según declaró Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

lr.pe

¿Es viable propuesta que José Jerí hizo a transportistas de recompensar a delincuentes que delaten a cabecillas?

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, declaró a La República que la propuesta de José Jerí, planteada a los transportistas, de recompensar económicamente a delincuentes que delaten a cabecillas no es viable. "Me da la impresión de que el presidente no está al tanto de que existe un Programa de Recompensas. Si se identifica a un cabecilla, hay un grupo especializado a cargo del programa que evalúa la peligrosidad y la viabilidad de entregar dinero del Estado a quien ofrezca información comprobable sobre algún delincuente o requisitoriado que permita su captura".

Por lo tanto, para el experto, lo único que debe hacer el presidente Jerí es integrar esa información al Programa de Recompensas. "Eso es lo que corresponde hacer en este caso. Existe ese procedimiento", señaló. Asimismo, Valdés dijo que, si consideraba que había alguna modificación o mejora que el presidente podría realizar al sistema, esta sería posible a través de una resolución ministerial. "Pero para eso necesita un ministro del Interior", aclaró.

Mencionó que, por el momento, esos temas podrían ser abordados por el comandante general de la Policía y que el presidente debería centrarse en otro tipo de problemáticas: "Él debe estar, en estos momentos, realizando labores de Estado, definiendo el tipo de gabinete que va a estructurar, qué tipo de personas técnicas se requieren para los principales problemas del país, establecer estrategias y discutirlas. Ese es su rol". También precisó que, cuando se trata de capturas, se maneja la colaboración eficaz, pero cuando se trata de delincuentes que no han sido atrapados, existe la delación premiada del Programa de Recompensas. "El sistema (de recompensas) ha funcionado muy bien durante muchos años", resaltó.

PUEDES VER: Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

lr.pe

¿Cuándo se estableció el Programa de Recompensas en el Perú?

El Programa de Recompensas se estableció en el Perú el 27 de julio de 2015 mediante el Decreto Legislativo N° 1180 y fue oficializado el 18 de febrero de 2016. Esta medida fue implementada por el Ministerio del Interior (Mininter) y ha contribuido a la captura de peligrosos delincuentes buscados por la justicia. El colaborador de la información recibirá un código para proteger su identidad y será recompensado económicamente una vez que se capture al criminal.

Notas relacionadas
40 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

40 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

LEER MÁS
Transportistas anuncian los acuerdos con el presidente José Jerí ante ola de criminalidad: "Formarán un grupo élite especializado"

Transportistas anuncian los acuerdos con el presidente José Jerí ante ola de criminalidad: "Formarán un grupo élite especializado"

LEER MÁS
Peruanos en Madrid realizan plantón contra gobierno de José Jerí y Congreso de la República: "El pacto mafioso continúa"

Peruanos en Madrid realizan plantón contra gobierno de José Jerí y Congreso de la República: "El pacto mafioso continúa"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigantesco incendio consume más de 30 viviendas en Pamplona Alta, SJM: 20 unidades de bomberos en la emergencia

Gigantesco incendio consume más de 30 viviendas en Pamplona Alta, SJM: 20 unidades de bomberos en la emergencia

LEER MÁS
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

LEER MÁS
Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Joven salió de casa en Cajamarca para encontrarse con su amigo, pero fue hallado sin vida 13 días después

Joven salió de casa en Cajamarca para encontrarse con su amigo, pero fue hallado sin vida 13 días después

LEER MÁS
Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025