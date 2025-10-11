José Jerí se reunió con dirigentes transportistas para discutir las propuestas a implementar con el fin de combatir la ola de criminalidad en el país. | Foto: Composición LR/ Sebastián Blanco Salazar/ Andina

José Jerí se reunió con dirigentes transportistas para discutir las propuestas a implementar con el fin de combatir la ola de criminalidad en el país. | Foto: Composición LR/ Sebastián Blanco Salazar/ Andina

El nuevo presidente de la República, José Jerí, se reunió con dirigentes de diversos gremios de transportistas para plantear propuestas y estrategias de seguridad para combatir la ola de sicariato y extorsión que afecta al país. Tras el encuentro, se abordaron diversos temas y acuerdos, entre los que destacan la creación de una unidad especializada de la Policía y el compromiso del Congreso de modificar las leyes contra el crimen.

Sin embargo, hubo una propuesta que llamó particularmente la atención: la que habría planteado Jerí sobre recompensar económicamente a delincuentes que brinden información para delatar a los cabecillas de sus organizaciones criminales, según declaró Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano.

¿Es viable propuesta que José Jerí hizo a transportistas de recompensar a delincuentes que delaten a cabecillas?

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, declaró a La República que la propuesta de José Jerí, planteada a los transportistas, de recompensar económicamente a delincuentes que delaten a cabecillas no es viable. "Me da la impresión de que el presidente no está al tanto de que existe un Programa de Recompensas. Si se identifica a un cabecilla, hay un grupo especializado a cargo del programa que evalúa la peligrosidad y la viabilidad de entregar dinero del Estado a quien ofrezca información comprobable sobre algún delincuente o requisitoriado que permita su captura".

Por lo tanto, para el experto, lo único que debe hacer el presidente Jerí es integrar esa información al Programa de Recompensas. "Eso es lo que corresponde hacer en este caso. Existe ese procedimiento", señaló. Asimismo, Valdés dijo que, si consideraba que había alguna modificación o mejora que el presidente podría realizar al sistema, esta sería posible a través de una resolución ministerial. "Pero para eso necesita un ministro del Interior", aclaró.

Mencionó que, por el momento, esos temas podrían ser abordados por el comandante general de la Policía y que el presidente debería centrarse en otro tipo de problemáticas: "Él debe estar, en estos momentos, realizando labores de Estado, definiendo el tipo de gabinete que va a estructurar, qué tipo de personas técnicas se requieren para los principales problemas del país, establecer estrategias y discutirlas. Ese es su rol". También precisó que, cuando se trata de capturas, se maneja la colaboración eficaz, pero cuando se trata de delincuentes que no han sido atrapados, existe la delación premiada del Programa de Recompensas. "El sistema (de recompensas) ha funcionado muy bien durante muchos años", resaltó.

¿Cuándo se estableció el Programa de Recompensas en el Perú?

El Programa de Recompensas se estableció en el Perú el 27 de julio de 2015 mediante el Decreto Legislativo N° 1180 y fue oficializado el 18 de febrero de 2016. Esta medida fue implementada por el Ministerio del Interior (Mininter) y ha contribuido a la captura de peligrosos delincuentes buscados por la justicia. El colaborador de la información recibirá un código para proteger su identidad y será recompensado económicamente una vez que se capture al criminal.