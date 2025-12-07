Asesor del Minem sería quien decide la extensión del REINFO y desplaza al técnico que impulsaba su formalización
El asesor Mario López Tejerina habría intervenido en la extensión del Reinfo y desplazó al técnico que impulsaba su formalización, generando dudas sobre quién manda realmente en el Minem.
Según un reportaje de Punto Final, el asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Mario López Tejerina, se convirtió en la figura central de las decisiones sobre la extensión del REINFO, desplazando al técnico Máximo Gallo, quien lideraba la formalización de mineros informales. López Tejerina impuso medidas que alteraron la política minera sin que el ministro interviniera directamente, según fuentes del sector.
Gallo, con experiencia en la formalización minera, había logrado resultados significativos en periodos anteriores, pero su propuesta técnica fue ignorada y reemplazada por decisiones que favorecían otros intereses. La extensión del REINFO de un año, en lugar de los dos inicialmente propuestos, refleja la influencia directa del asesor en la toma de decisiones.
El desplazamiento de Gallo evidenció una fuerte concentración de poder en López Tejerina dentro del Minem, limitando la acción de expertos y desplazando funcionarios clave. La maniobra generó cuestionamientos sobre la transparencia en la formulación de políticas y sobre la prioridad de criterios técnicos frente a decisiones políticas.
Además, el asesor propuso contratar empresas privadas para formalizar a los mineros, un cambio costoso y polémico que compromete los plazos del REINFO, desplazando la operatividad de equipos especializados en la minería informal.
El control ejercido por López Tejerina se manifestó en varias acciones: limitó los viajes de los equipos de formalización, restringió la autonomía de Gallo y promovió la contratación de terceros para realizar tareas que antes lideraba la dirección técnica. Esto generó retrasos y cuestionamientos sobre la eficiencia de la estrategia implementada.
El reemplazo de Gallo utilizó el informe técnico que él había elaborado para fundamentar la postura oficial ante la ampliación del REINFO, lo que evidencia que las decisiones se tomaron ignorando la voz del especialista.