Vacancia o reemplazo simbólico: Carlincatura retrata que el cambio presidencial solo fue de rostro
La Carlincatura de hoy fusiona los rostros de la expresidenta y el actual mandatario y expone que, pese al cambio de mando, el poder político en el Perú mantiene la misma esencia y los mismos intereses.
- Quien siembra terruqueo, piedras cosecha: Carlincatura expone rechazo a precandidato presidencial
- Carlincatura del sábado 11 de octubre de 2025
La Carlincatura de este sábado 11 de octubre, retrata una figura híbrida: mitad Boluarte, mitad Jerí, portando la banda presidencial y levantando las manos ante el Congreso. Se condensa la crítica hacia la continuidad del poder en el país. El mensaje es claro: la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí no representan un cambio real, sino una transición formal dentro del mismo sistema que se recicla y se sostiene a sí mismo.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Caricatura política de Carlincatura del 11 de octubre de 2025.