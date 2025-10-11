Vacancia o reemplazo simbólico: Carlincatura retrata que el cambio presidencial solo fue de rostro

La Carlincatura de este sábado 11 de octubre, retrata una figura híbrida: mitad Boluarte, mitad Jerí, portando la banda presidencial y levantando las manos ante el Congreso. Se condensa la crítica hacia la continuidad del poder en el país. El mensaje es claro: la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí no representan un cambio real, sino una transición formal dentro del mismo sistema que se recicla y se sostiene a sí mismo.

