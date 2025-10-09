Ruth Luque: "Seguramente en este momento Dina Boluarte debe estar evaluando su renuncia"

La congresista del Boque Democrático, Ruth Luque, sostuvo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría evaluando su renuncia ante las cuatro mociones de vacancia presentadas en su contra y que ya tienen la mayoría de votos en el Congreso. " No me quedaría la menor duda de que seguramente en este momento Dina Boluarte debe estar evaluando su renuncia, frente a que hay bancadas, aquí oficialistas, odinistas que ya le han bajado el dedo y quién sabe incluso va a solicitar un posible asilo político. ¿Lo vamos a permitir? Hay la decisión y la voluntad que han expresado las bancadas, entonces que esa voluntad se ratifique en una votación en el pleno del Congreso porque necesitamos asegurar un mínimo de gobernabilidad y transición responsable que asegure elecciones transparentes y que se respete la voluntad popular porque no es posible que se hable de gobernabilidad donde se ha asesinado a peruanos, no es posible que haya gobernabilidad donde hay inmoralidad. Este gobierno ha sido inmoral", sostuvo durante su intervención en el Pleno.

Asimismo, la parlamentaria sostuvo que se debería priorizar hoy mismo la votación de la vacancia ante la grave crisis que se vive en el país. "Vacancia ya, no deberíamos permitir que se delita más está situación porque si hoy hay un acuerdo en el marco del reglamento perfectamente podemos votar y que se acabe de una vez un gobierno inmoral e indecente que ha empezado con cincuenta muertos y asesinatos que el pueblo y el sur no olvida, no olvida tampoco las bancadas que han permitido llegar hoy a esta crónica anunciada de la vacancia que han blindado durante todo este tiempo y han impedido incluso censurar a ministros implicados en graves delitos.