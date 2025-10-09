Congreso cita a Dina Boluarte a las 11:30 p. m. ante moción de vacancia: deberá ejercer su defensa

Dina tendrá la opción de asistir al Congreso a las 11:30 pm. Foto: composición LR

Dina tendrá la opción de asistir al Congreso a las 11:30 pm. Foto: composición LR

El Congreso de la República admitió a debate 4 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte con 108 votos a favor cada una. La mandataria fue citada para las 11:30 p.m., hora en la que tendrá la posibilidad ejercer su defensa ante el Pleno antes de que se someta a votación su posible destitución.

Las iniciativas fueron apoyadas por la mayoría de las bancadas del Congreso, que responsabilizan a Boluarte por la crisis política y la falta de respuesta del Gobierno ante los recientes hechos de violencia ocurridos en el país como el ataque a la orquesta de cumbia, Agua Marina. Durante el debate, varios congresistas señalaron que la presidenta habría perdido la legitimidad para continuar en el cargo y exigieron su destitución.

Tras la intervención de la mandataria, el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba la vacancia presidencial, que requiere de al menos 87 votos a favor para concretarse. De aprobarse, asumiría la jefatura del Estado el presidente del Congreso, conforme a lo establecido por la Constitución.

Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial

Al llegar al Congreso, Susel Paredes afirmó que las bancadas parlamentarias aprovecharán la vacancia presidencial con miras a las elecciones generales de 2026. Tras varios meses, diversas agrupaciones políticas han manifestado su intención de destituir a la presidenta Dina Boluarte

Durante el jueves 9 de octubre, se estimó que es posible alcanzar los 87 votos necesarios para destituir a la presidenta del Poder Ejecutivo. En este contexto, la congresista criticó a la oposición "bamba", señalando que ya se podría haber concretado la salida de la mandataria en las mociones presentadas desde 2023.

Paredes expresó que, ante una eventual salida de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Congreso, José Jerí, no debería asumir automáticamente el Poder Ejecutivo. En su lugar, Paredes sugiere que el Parlamento, mediante consenso, tiene la facultad de elegir a un nuevo mandatario para la Presidencia del Perú.