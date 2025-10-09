HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Boluarte dará mensaje a la Nación ante moción de vacancia
EN VIVO | Boluarte dará mensaje a la Nación ante moción de vacancia     EN VIVO | Boluarte dará mensaje a la Nación ante moción de vacancia     EN VIVO | Boluarte dará mensaje a la Nación ante moción de vacancia     
EN VIVO

🚨 ¿SE VA DINA? | Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina

Política

Congreso cita a Dina Boluarte a las 11:30 p. m. ante moción de vacancia: deberá ejercer su defensa

Tras la aprobación en el Pleno, la presidenta ha sido citada para que presente su defensa ante la moción de vacancia

Dina tendrá la opción de asistir al Congreso a las 11:30 pm. Foto: composición LR
Dina tendrá la opción de asistir al Congreso a las 11:30 pm. Foto: composición LR

El Congreso de la República admitió a debate 4 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte con 108 votos a favor cada una. La mandataria fue citada para las 11:30 p.m., hora en la que tendrá la posibilidad ejercer su defensa ante el Pleno antes de que se someta a votación su posible destitución.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las iniciativas fueron apoyadas por la mayoría de las bancadas del Congreso, que responsabilizan a Boluarte por la crisis política y la falta de respuesta del Gobierno ante los recientes hechos de violencia ocurridos en el país como el ataque a la orquesta de cumbia, Agua Marina. Durante el debate, varios congresistas señalaron que la presidenta habría perdido la legitimidad para continuar en el cargo y exigieron su destitución.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso admite moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 votaciones a favor

lr.pe

Tras la intervención de la mandataria, el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba la vacancia presidencial, que requiere de al menos 87 votos a favor para concretarse. De aprobarse, asumiría la jefatura del Estado el presidente del Congreso, conforme a lo establecido por la Constitución.

Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial

Al llegar al Congreso, Susel Paredes afirmó que las bancadas parlamentarias aprovecharán la vacancia presidencial con miras a las elecciones generales de 2026. Tras varios meses, diversas agrupaciones políticas han manifestado su intención de destituir a la presidenta Dina Boluarte

Durante el jueves 9 de octubre, se estimó que es posible alcanzar los 87 votos necesarios para destituir a la presidenta del Poder Ejecutivo. En este contexto, la congresista criticó a la oposición "bamba", señalando que ya se podría haber concretado la salida de la mandataria en las mociones presentadas desde 2023.

Paredes expresó que, ante una eventual salida de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Congreso, José Jerí, no debería asumir automáticamente el Poder Ejecutivo. En su lugar, Paredes sugiere que el Parlamento, mediante consenso, tiene la facultad de elegir a un nuevo mandatario para la Presidencia del Perú.

Notas relacionadas
Admiten moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 a favor

Admiten moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 a favor

LEER MÁS
Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso admite a debate moción contra presidenta

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Congreso admite a debate moción contra presidenta

LEER MÁS
Congreso debate vacancia de Dina Boluarte en medio de una mayoría que anticipa su salida

Congreso debate vacancia de Dina Boluarte en medio de una mayoría que anticipa su salida

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dina Boluarte renuncia HOY? EN VIVO: Presidenta se defiende de vacancia esta noche

¿Dina Boluarte renuncia HOY? EN VIVO: Presidenta se defiende de vacancia esta noche

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Congreso admite moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 votaciones a favor

Congreso admite moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 votaciones a favor

LEER MÁS
Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial: “Se vienen las elecciones y les quita votos”

Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial: “Se vienen las elecciones y les quita votos”

LEER MÁS
Dina Boluarte: el lunes pedía no contestar llamadas y ahora dice que combate la delincuencia con "estrategia"

Dina Boluarte: el lunes pedía no contestar llamadas y ahora dice que combate la delincuencia con "estrategia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025