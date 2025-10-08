Un minuto de silencio por Miguel Grau y la tripulación del Huáscar

A las 9 y 50 de la mañana de este miércoles ocho de octubre, con un minuto de silencio masivo, se rendirá tributo al gran almirante Miguel Grau Seminario y a la valerosa tripulación del monitor Huáscar que entregaron sus vidas por la defensa de la patria.

El homenaje será parte de la ceremonia por el 204° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y por el 146° aniversario del significativo Combate Naval de Angamos, en el que Grau y sus hombres cayeron peleando por la integridad de nuestro país.

La ceremonia cívico patriótica conmemorativa tendrá como escenario la Plaza Grau del Callao y la Marina entregará ofrendas florales ante el monumento al Caballero de los Mares.

Durante el tributo, la histórica Compañía Capitán de Navío Juan Fanning García hará un despliegue de evoluciones a pie firme, evocando la historia y cultura naval.

A continuación habrá un desfile de honor con la participación de los agrupamientos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú.

Al final del evento se cumplirá con la revista naval a las unidades y una ofrenda floral en la rada exterior del Callao con presencia de autoridades militares y civiles.