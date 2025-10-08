HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Un minuto de silencio por Miguel Grau y la tripulación del Huáscar

Será por el 146° aniversario de la inmolación del gran almirante y por el 204° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú. Los peruanos van a tener la oportunidad de rendir homenaje al Caballero de los Mares.

Miguel Grau Seminario el "Caballero de los Mares". Foto: difusión
Miguel Grau Seminario el "Caballero de los Mares". Foto: difusión

A las 9 y 50 de la mañana de este miércoles ocho de octubre, con un minuto de silencio masivo, se rendirá tributo al gran almirante Miguel Grau Seminario y a la valerosa tripulación del monitor Huáscar que entregaron sus vidas por la defensa de la patria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El homenaje será parte de la ceremonia por el 204° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y por el 146° aniversario del significativo Combate Naval de Angamos, en el que Grau y sus hombres cayeron peleando por la integridad de nuestro país.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La ceremonia cívico patriótica conmemorativa tendrá como escenario la Plaza Grau del Callao y la Marina entregará ofrendas florales ante el monumento al Caballero de los Mares.

Durante el tributo, la histórica Compañía Capitán de Navío Juan Fanning García hará un despliegue de evoluciones a pie firme, evocando la historia y cultura naval.

A continuación habrá un desfile de honor con la participación de los agrupamientos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú.

Al final del evento se cumplirá con la revista naval a las unidades y una ofrenda floral en la rada exterior del Callao con presencia de autoridades militares y civiles.

Notas relacionadas
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

Anulan contrato por S/47 millones con empresario condenado por corrupción

LEER MÁS
“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

LEER MÁS
TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

LEER MÁS
Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

LEER MÁS
Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025